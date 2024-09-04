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ПолитикаНовостиПрезидентские выборы в США 2024 года

Потомки Джона Маккейна поддерживают Харриса.

 and  Viktoriya Miller
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Джимми, Синди Маккейн и Джек Маккейн (слева направо) присутствовали на похоронах отца в августе...
Джимми, Синди Маккейн и Джек Маккейн (слева направо) присутствовали на похоронах отца в августе 2018 года.

Потомки Джона Маккейна поддерживают Харриса.

Джон Маккейн-младший, сын Джона Маккейна, недавно порвал связи с Республиканской партией и объявил о поддержке демократического кандидата в президенты Камалы Харрис. В интервью CNN он обсудил свои причины, которые в основном связаны с неодобрением действий Дональда Трампа. В частности, Джимми раскритиковал визит Трампа в Арлингтонское национальное кладбище, где он был обвинен в использовании этого случая в политических целях.

Трамп, который возложил венок на кладбище в память о погибших в результате взрыва в Афганистане американских солдатах, якобы имел конфликт с сотрудником кладбища во время церемонии. Военные заявили, что сотрудника силой оттеснили в сторону, когда он пытался соблюдать правила кладбища. Использование Трампа этого события в целях предвыборной кампании было широко осуждено.

Джимми Маккейн, бывший военнослужащий США, выразил свою точку зрения в CNN, сказав: "Любой, кто служит долго, понимает, что Арлингтон не о тебе. Это о тех, кто сделал последний вздох за свою страну". Он отметил, что солдаты, похороненные на национальном кладбище, не могут дать согласие на использование их в качестве фона для предвыборной кампании.

Долгосрочная вражда Маккейна с Трампом

Джон Маккейн, легендарный ветеран войны во Вьетнаме и многолетний сенатор от Аризоны, был влиятельным политиком-республиканцем до своей смерти. Он также был одним из самых громких критиков Трампа внутри партии, их отношения были отмечены глубокой враждебностью. Несмотря на смерть Маккейна, Трампа не пригласили на его похороны. В 2020 году жена Маккейна Синди выступила перед демократической конференцией, поддержав президента Джо Байдена. Пока ни один другой член семьи Маккейн не публично покинул Республиканскую партию.

Меган Маккейн, дочь Джона, выразила свою любовь к членам своей семьи с разными политическими взглядами в социальных сетях, сказав: "У меня глубокое уважение к разным политическим убеждениям среди всей моей семьи, и я люблю их всех". Она осталась верна своим республиканским корням и не собирается голосовать ни за Камалу Харрис, ни за Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября.

Вопрос о президентских выборах в США в 2024 году, на который Джимми Маккейн, после своего политического перехода, высказал свою позицию. Несмотря на долгосрочную вражду его отца с Дональдом Трампом, Меган Маккейн, другой член семьи, объявила о своем намерении проголосовать за другого кандидата на предстоящих выборах.

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