Потолок лодки в Берлине рухнул.

Приблизительно 120 человек веселились на вечеринке на корабле по Спире, когда внезапно обрушился его верх, что привело к прибытию пожарной команды в полную силу на Fischerinsel, Берлин-Митте. Preliminary reports suggested that four individuals sustained severe injuries, while five others endured minor injuries.

Позже в тот вечер пожарная команда подтвердила количество пострадавших, сообщив, что четыре человека получили серьезные травмы, а еще пятеро получили легкие травмы. Причина обрушения крыши корабля оставалась неясной. Первоначальные предположения указывали на то, что около 30 человек пострадали от инцидента, но празднование продолжилось с участием около 120 человек. Природа события оставалась неясной на начальных этапах.

Расследование

Ход событий оставался неясным, и не было никаких указаний на то, что могло привести к инциденту. Пожарная команда быстро прибыла на место происшествия с большой командой спасателей, как сообщается в отчетах. Корабль был пришвартован на Спире.

Были предприняты усилия, чтобы обследовать tanto воду, как и ее берега с помощью многоцелевого корабля, как сообщается пожарной командой. К сожалению, больше людей в воде не было обнаружено. Preliminary searches indicated that the injured party members were transported to nearby hospitals for proper medical attention. В дополнение к этому, на место происшествия прибыл вертолет скорой помощи, чтобы помочь в управлении кризисом.

Пожарная команда сообщила, что значительное количество людей было осмотрено и получило помощь от службы спасения.

Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу инцидента, выпустив заявление, выражающее соболезнования пострадавшим. Вскоре после этого власти Европейского союза начали расследование инцидента, чтобы установить причину обрушения крыши корабля.

