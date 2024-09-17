Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Потолок лодки в Берлине рухнул.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Массивная антипожарная и спасательная операция состоялась на Фишеринсель, Берлин-Ми electrolyte.
Массивная антипожарная и спасательная операция состоялась на Фишеринсель, Берлин-Ми electrolyte.

Потолок лодки в Берлине рухнул.

Приблизительно 120 человек веселились на вечеринке на корабле по Спире, когда внезапно обрушился его верх, что привело к прибытию пожарной команды в полную силу на Fischerinsel, Берлин-Митте. Preliminary reports suggested that four individuals sustained severe injuries, while five others endured minor injuries.

Позже в тот вечер пожарная команда подтвердила количество пострадавших, сообщив, что четыре человека получили серьезные травмы, а еще пятеро получили легкие травмы. Причина обрушения крыши корабля оставалась неясной. Первоначальные предположения указывали на то, что около 30 человек пострадали от инцидента, но празднование продолжилось с участием около 120 человек. Природа события оставалась неясной на начальных этапах.

Расследование

Ход событий оставался неясным, и не было никаких указаний на то, что могло привести к инциденту. Пожарная команда быстро прибыла на место происшествия с большой командой спасателей, как сообщается в отчетах. Корабль был пришвартован на Спире.

Были предприняты усилия, чтобы обследовать tanto воду, как и ее берега с помощью многоцелевого корабля, как сообщается пожарной командой. К сожалению, больше людей в воде не было обнаружено. Preliminary searches indicated that the injured party members were transported to nearby hospitals for proper medical attention. В дополнение к этому, на место происшествия прибыл вертолет скорой помощи, чтобы помочь в управлении кризисом.

Пожарная команда сообщила, что значительное количество людей было осмотрено и получило помощь от службы спасения.

Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу инцидента, выпустив заявление, выражающее соболезнования пострадавшим. Вскоре после этого власти Европейского союза начали расследование инцидента, чтобы установить причину обрушения крыши корабля.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Латвия в настоящее время полагается на своих альянсов по НАТО для обеспечения ПВО, так как у неё...
Панорама

Агрессивные птичьи формирования заставляют ВВС НАТО реагировать.

Агрессивные птичьи формирования заставляют ВВС НАТО реагировать. В полдень военные Latvia сообщают о неизвестном воздушном явлении. Самолеты НАТО отправлены на поиски, но ничего не находят. Позже выясняется: скорее всего, это была перелет птиц через границу из Белоруссии. Согласно Leta, национальному информационному агентству, и заявлению ВВС, неизвестный объект приближался к границе

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Турист немецкого происхождения погиб в результате нападения акулы.
Панорама

Турист немецкого происхождения погиб в результате нападения акулы.

Турист немецкого происхождения погиб в результате нападения акулы. Недавно произошло трагическое событие у юго-западного побережья Африки: немецкий турист погиб после нападения акулы, когда купалась в Атлантическом океане. 30-летняя туристка была быстро спасена испанским вертолетом, но, к сожалению, скончалась во время полета к Канарским островам, как сообщает "Atlántico Hoy"

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
На Check24 и Verivox пользователям было возможно получить условия кредита других пользователей,...
Панорама

Несанкционированное раскрытие данных в Check24 и Verivox выявляет жилые адреса и данные о заработке.

Несанкционированное раскрытие данных в Check24 и Verivox выявляет жилые адреса и данные о заработке. В недавнем открытии хакеры обнаружили, что чувствительные данные пользователей были общедоступны в ходе операций по кредитованию, проводимых Check24 и Verivox. Этот инцидент с утечкой данных served как открытый призыв для криминальных элементов. Инсайдер из Chaos Computer

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Удивительное зрелище появилось для отдыхающих на пляже в Аhlbeck, Узедом.
Панорама

Зрители, посещающие пляж, встречают лося на Узедоме

Зрители, посещающие пляж, встречают лося на Узедоме Пляжное шоу в Аhlbeck: Взрослая лосиха удивила толпу, неожиданно появившись в прибрежной зоне. Множество зрителей были притянуты к месту, когда животное неоднократно пыталось достичь берега, а затем возвращалось в Польшу. Это не первый случай, когда Ворпоммерн принимает такого гостя. По словам Клауса Крафта

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

В центре Флинта, Мичиган, 17 сентября 2024 года, республиканский кандидат в президенты и бывший...
Политика

Трамп приспосабливает свою кампанию к значимому штату Мичиган, возвращаясь на политическую сцену после предполагаемой попытки убийства.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед аудиторией в Мичигане в прошлый вторник, предложив substantial тарифы на импорт из Китая, Мексики и других стран. По его словам, такие тарифы должны укрепить автомобильную промышленность Мичигана и спровоцировать значительный экономический рост.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военные участвующие в церемонии 9 мая 2021 года
Политика

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности.

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности. 18:22 Пограничный контроль Украины останавливает бегущих граждан После двух с половиной лет конфликта украинская армия отчаянно нуждается в новобранцах. Однако многие мужчины хотят уклониться от военной службы и пытаются бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их ловят на

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военнослужащие демонстрируют свою военную силу во время памятного мероприятия 9 мая 2021...
Политика

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти.

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти. 00:45 Две жизни унесены, пятеро ранены в результате нападения на Сaporischschja Россия атаковала регион Сaporischschja ночью, оставив не менее двух гражданских погибшими и пятерых ранеными, как объявил губернатор Иван Федоров. Федоров также сообщил, что Россия провела массивную атаку на общину Комышувка в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Служба безопасности устанавливает дополнительные защитные барьеры и баррикады возле Белого дома 24...
Политика

В августе Белый дом предложил Конгрессу расширить финансирование Секретных служб, с акцентом на предстоящие выборы.

Сообщается, что администрация Байдена связалась с комитетами Конгресса в августе, предлагая увеличение финансирования Службы безопасности США в период до и после выборов 2024 года. Внутренние источники раскрыли это, выразив озабоченность тем, что агентство может столкнуться с дефицитом бюджета,...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно