Поток популистов неизбежен, но как мы с ними бороться?

Восточные территории отдали свои голоса, заставив дрожать западный мир. Тюрингия, Саксония и Бранденбург, похоже, находятся под контролем AfD и Левой партии. Однако решения есть.

Эволюция языков иногда приводит к misuse и размыванию слов. В настоящее время термин "популизм" столкнулся с такой проблемой. Он превратился в универсальное оскорбление, мешающее нашим восприятию.

Некоторые люди считают любое обращение к значительной части населения "популистским". Само слово способствует этому недопониманию, с "populus" на латыни, означающим "народ" или "популярный", в корне. И хотя люди склонны собираться вокруг общих интересов, термин "точный" не имеет никакого отношения к "отпечатку", а вместо этого относится к чему-то беременному или оплодотворенному.

Например, баварский министр-президент Маркус Сöder постоянно обвиняется в "популизме" из-за своей политической гибкости. Позиция Сёдера может быть нестабильной, поверхностной и лишенной содержания, но она не популистская.

Политические требования, получившие широкую общественную поддержку, называются "популистскими", например, предложение о депортации большего числа людей. В этом контексте даже канцлер мог бы считаться популистом, учитывая его заявления о масштабных депортациях.

Обвинение в "популизме" особенно распространено в дебатах о уголовном праве. Два правоведа, которые выступали за более строгие наказания для изнасилований в "Frankfurter Allgemeine Zeitung", были обвинены в "популизме", в частности, в "карательном популизме". Хотя это может звучать учено, это больше похоже на фруктовый сок. В таких случаях требование более строгих наказаний может быть несправедливым, юридически ошибочным, преувеличенным, крайним, произвольным и т.д. - но все же не популистским по этим причинам.

Когда термин бездумно отбрасывается, он становится проблемой; он рассеивается в несущественность и становится непонятным. Если все являются популистами, то никто не является популистом - тогда слово можно отбросить.

Популизм, однако, имеет значение. Он не должен быть синонимом "популярного", "повседневного" или "простого". Термин имеет историческое, научное значение - и прежде всего, относительно четкое определение. Он возник в 19 веке в Америке с образованием "Партии народа", которая была известна как "Популистская партия" и представляла воображаемое большинство народа против правящей элиты.

С тех пор волны популистских движений прокатились по всему миру, захватив власть во многих местах и в редких случаях распавшись. После поражения партии PiS Польша служила маяком против популизма.

Анализируя различные случаи, ученые выявили суть того, что на самом деле составляет популизм. Краткое рабочее определение может быть следующим: движение можно считать популистским, если оно утверждает, что защищает монолитный "народ" против коррумпированных или некомпетентных элит. Это включает в себя триаду: гомогенный "народ", элиты и самих популистов как спасителей.

Популисты делают несколько предположений: они игнорируют разнообразие точек зрения, настроений, backgrounds и амбиций, которые формируют демократию и делают ее сложной. Вместо этого они видят миллионы немцев как точные копии прототипа немца - возможно, объясняя стереотипные плакаты AfD: блондин, голубоглазый и сельский. Кроме того, популисты представляют себя как воплощение этого прототипа немца и, в конечном итоге, ставят конец постоянному спору.

Популизм не ограничивается правым спектром. Левые, даже активисты по охране окружающей среды, могут выражать популистские настроения, утверждая, что они представляют единый консенсус человечества или науки против "фоссильной промышленности", игнорируя тот факт, что общество не единодушно выступает против борьбы с изменением климата любой ценой.

Настоящие популисты представляют собой вызов для демократий, представляя поиск компромисса как симптом проблемы: элиты просто разговаривают! В то время как глобализованный, технологический, требовательный мир служит платформой для подчеркивания разрыва между элитой и так называемыми оставленными как политический вопрос.

Что не работает против популизма, так это изоляция. Осуждение каждого популиста как популиста или даже фашиста только усиливает нарратив отчужденной элиты. Точно так же не работает сотрудничество и ожидание саморазрушения популистов у власти.

Подражание также не срабатывает: популистские избиратели склонны выбирать оригинал. Или, как однажды сказал секретарь CSU: "Вы не можете перебить вонь от скунса".

Но почему они ведут себя таким образом? Понимание основных принципов популизма помогает разгадать нарратив отчужденной элиты. Формула поиска здравого смысла и прагматизма доказала свою эффективность. Его также можно назвать идеологической свободой.

Американский политический дуэт Камала Харрис и Тим Уолз выступают за реализм, прагматизм и здравый смысл. Уолз, как было недавно описано здесь, также подчеркивает "добродетель", отчетливо консервативную ценность. Прагматизм и душа Польши были компонентами борьбы Дональда Туска против популистов. Прагматизм характеризует стратегию Джастина Трюдо против популизма в Канаде.

В Стамбуле действующий мэр Экрем Имамоглу сосредоточился на "радикальной любви" и успешно опроверг нарратив своего разделительного популистского оппонента. Он не побоялся эмоциональной лексики и эффективно использовал социальные сети себе на пользу.

Подходящие к выбору в Восточной Германии вызывают тревогу: отсутствие изобретательных методов борьбы с популистами очевидно, как и в нескольких либеральных немецких интеллектуальных кругах. Здесь популизм тщательно анализируется и осуждается, но предложенные стратегии больше похожи на академический политический труд, мало помогающий на избирательной кампании.

Чтобы облегчить наши тревоги после предстоящих выборов в Польше и Стамбуле: популизм может казаться пугающим, но с умелым сообщением он может быть эффективно встречен и повержен.

В контексте немецкой политики, AfD и Левая партия в настоящее время лидируют в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге, вызывая ожидания предстоящих выборов в Ландтаг Бранденбурга. Неверная маркировка политических требований, имеющих широкое общественное признание, как "популистских" может умалить их значение и затруднить понимание термина.

Важно признать, что "популизм" не равняется "популярному" или "простому", а представляет собой исторически и научно важное движение против правящих элит, чтобы эффективно Address its impact on democracies.

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