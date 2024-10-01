Поток Одер в Бранденбурге теперь утих после периода турбулентности.

Ситуация с наводнением на Одере в Бранденбурге начала улучшаться. К вторнику уровень предупреждения о наводнении первого уровня был введен для нижних участков реки к югу от Франкфурта-на-Одере, как сообщило местное природоохранное ведомство. То же предупреждение было установлено и для датчика Франкфурта-на-Одере. Пик наводнения уже достиг верхней части реки, которая является границей между Германией и Польшей, недалеко от Штеттина, Польша.

На среднем участке Одера во вторник оставались активными предупреждения второго уровня в нескольких районах, но уровни воды продолжали падать. В результате, меры по предотвращению наводнений были снижены в многих местах за выходные благодаря улучшению ситуации.

К счастью, наводнение в Бранденбурге не причинило значительного ущерба. Однако Польша ранее столкнулась с серьезным наводнением из-за нескольких дней проливных дождей. Кроме того, эти непрерывные дожди также затронули соседнюю Чехию. В результате уровни воды рек Одер и Эльба, которые в конечном итоге впадают в Германию, также увеличились.

Во вторник местное природоохранное ведомство объявило уровень предупреждения о наводнении первого уровня для нижних участков Одера к югу от Франкфурта-на-Одере из-за продолжающейся ситуации с наводнением. Несмотря на улучшение условий, предупреждения второго уровня оставались активными во вторник на нескольких средних участках реки, указывая на необходимость continued caution.

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