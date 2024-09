"Потеря доверия к организации": раскрытие недостатков Национальной гвардии Нью-Гэмпшира в защите женщин-членов

В одном случае офицер Паттерсон отправил фотографию сексуально откровенного костюма "Пивная красотка" младшему женскому офицеру, предложив надеть его на предстоящий хеллоуинский бал батальона. В другой раз он сообщил коллеге-женщине, что у него возникла эрекция, когда он думал о ней во время массажа.

Некоторые женщины воспринимали Паттерсона как регулярно преследующего их, в том числе вокруг их отеля и в местный спортзал. Он также делал фотографии их без согласия и распространял их с комментариями о их фигурах среди других. Паттерсон неоднократно приказывал женщинам в батальоне посетить его гостиничный номер, непрерывно контактировал с ними и подробно говорил о желании отношений с более молодой женщиной.

Если они выражали опасения по поводу его поведения, Паттерсон угрожал сделать их службу неприятной.

Действия Паттерсона были описаны в 50-страничном отчете от марта 2023 года, который получил CNN. Этот отчет содержал результаты расследования армии, что привело к тому, что Паттерсон был обвинен и признан виновным на военном суде за его пограничные действия, в том числе сексуальное домогательство четырех женщин в его батальоне в течение нескольких месяцев.

В рамках сделки Паттерсону предписано уйти в отставку. Его адвокат сообщил CNN, что Паттерсон, скорее всего, уйдет в отставку в звании майора, ниже звания подполковника, к ноября 1.

Дело Паттерсона представляет собой один из наиболее ярких примеров давней проблемы: токсичная, сексистская рабочая среда для женщин в Национальной гвардии Нью-Гэмпшира, как сообщают девять нынешних и бывших членов Национальной гвардии Нью-Гэмпшира (НГНГ).

НГНГ обвиняют в том, что она позволяет сексуальному домогательству и насилию продолжаться, мстит информаторам и пренебрегает жертвами, поскольку лидеры не вводят надлежащих мер ответственности.

Данные, полученные CNN, показывают, что Нью-Гэмпшир имел значительно более высокий уровень сообщений о сексуальных assaults весной 2023 года, чем любая другая Национальная гвардия в США - примерно 5,29 случаев на 1000 военнослужащих. Вайоминг, с показателем 2,91 на 1000, был вторым по величине штатом. НГНГ сообщила CNN в заявлении, что 2023 год был исключительным годом для сообщений о сексуальных assaults.

Ни одно из пограничных действий Паттерсона не должно было быть неожиданным для высших руководителей Нью-Гэмпшира, как показали предыдущие расследования Паттерсона, в том числе многочисленные обвинения в сексуальном домогательстве (по словам источников). Один из самых старших офицеров Национальной гвардии Нью-Гэмпшира также был предупрежден о тревожном поведении Паттерсона и его влиянии на его подчиненных.

Единица Паттерсона была запланирована для развертывания перед несколькими месяцами, во время которых подполковник предупредил командующего армейским компонентом Национальной гвардии Нью-Гэмпшира о "значительном стрессе" и "серьезной депрессии" среди солдат и офицеров под командованием Паттерсона. Подполковник Кеннет Крюгер написал в меморандуме, полученном CNN, что если эти проблемы не будут решены до развертывания, прошлые проблемы Паттерсона могут усугубиться и опозорить НГНГ.

Многие из 50 военнослужащих, опрошенных в ходе расследования армии Паттерсона, выразили сильное чувство гнева. Один военнослужащий сказал: "Мы все в шоке, что штат Нью-Гэмпшир позволил ему командовать этим батальоном". Другой сказал: "Паттерсон каким-то образом избежал ответственности на протяжении нескольких расследований".

Когда его спросили об итогах расследования, что Паттерсон заставил женщин почувствовать себя "целенаправленно преследуемыми, приуроченными и запуганными", гражданский адвокат Паттерсона сказал, что его клиент считал, что женщины под его командованием были дружелюбны, и поэтому он отвечал им взаимностью. Он признал, что "ошибочно позволил уровень дружелюбия зайти слишком далеко".

'Я больше не доверяю этой организации'

После приостановки Паттерсона в январе 2023 года менеджер программы реагирования на сексуальное насилие Катрина Дюпуи отправилась на границу и сообщила, что солдаты были "травмированы" из-за поведения Паттерсона. Когда она обнаружила, что Паттерсона ранее неоднократно расследовали, в том числе перед развертыванием, Дюпуи была возмущена.

Ей сказали, что последнее расследование было прекращено из-за того, что несколько солдат отозвали свои жалобы на Паттерсона, что она нашла тревожным.

"Тебе это не показалось странным? Что ты имеешь в виду, они отозвали это, это тревожно", - сказала Дюпуи CNN, вспоминая разговор с руководством в то время.

К марту 2023 года Дюпуи, разочарованная отсутствием реакции руководства, обратилась к властям за пределами своей цепочки командования, подав отчеты в Департамент Армии США и офис генерального прокурора Нью-Гэмпшира.

"Я больше не доверяю этой организации и ее способности защищать меня или кого-либо еще", - написала Дюпуи в официальной жалобе в Департамент военного дела и ветеранских услуг Нью-Гэмпшира. Она добавила, что ее опасения по поводу жертв сексуального насилия "даже не признаются", и для нее "месть и враждебность - это просто ежедневное ожидание".

В июне 2023 года самый старший командир Национальной гвардии Нью-Гэмпшира, генерал-майор Дэвид Миколайтис, временно приостановил Дюпуи, сославшись на "медицинские проблемы", которые отрицательно влияют на ее производительность. Дюпуи, однако, сказала CNN, что она не сообщала о "медицинских проблемах", а вместо этого говорила о своих опасениях по поводу мести и обращении руководства с ней в конфиденциальной беседе.

В прошлом июле они сообщили ей, что ее увольняют из-за различных неподходящих поведений. Меморандум, написанный за два дня до ее увольнения, содержал несколько обвинений против нее, таких как якобы неспособность остановить распространение тривиальных, вредных слухов о ее коллегах и совет потерпевшей сексуального домогательства не обращаться к своим высшим руководителям, а вместо этого подать жалобу в офис своего конгрессмена.

Меморандум не упоминал никаких медицинских причин для увольнения. Ранее она получила исключительную оценку в своем ноябрьском отчете о производительности за исключительные заслуги в управлении услугами поддержки жертв и обучении.

По ее словам, она была наказана за обращение внимания на вопросы, которые руководители подразделения не хотели слышать, и за попытку обратить внимание внешних властей на проблему.

Майор Эмили Пейдж Камаль, которая работала бок о бок с ней в качестве директора отдела благополучия в Национальной гвардии Нью-Гэмпшира, заявила, что была уволена за разглашение неадекватной реакции подразделения на сообщения о сексуальных домогательствах.

Камаль утверждала, что "руководство было глубоко обеспокоено информацией, которую она сообщала", и что она не была готова изменить свою историю, чтобы соответствовать ложной версии, которую создавало руководство.

Национальная гвардия Нью-Гэмпшира отказалась комментировать ее трудоустройство из-за законов о конфиденциальности.

Миколайтис, который отказался дать интервью, заявил в письменном заявлении, что в прошлом поведении Паттерсона не было никаких признаков того, что он способен на такое поведение и злоупотребление властью, как указано в выводах, за которые он признал себя виновным.

Миколайтис также заявил, что Национальная гвардия Нью-Гэмпшира серьезно относится ко всем заявлениям о сексуальных домогательствах и приняла меры по улучшению предубеждений и реакции, уходу за жертвами, ответственности, профилактике, климате и культуре.

"Хищники охраняют добычу"

За последние несколько лет американская армия уделила приоритетное внимание борьбе с сексуальными домогательствами и насилием. Хотя Национальная гвардия также сосредоточилась на этих вопросах, специалисты рассказали CNN, что изменения могут дольше проникать в подразделения Национальной гвардии, так как они в основном состоят из частично занятых военнослужащих, которые не подчиняются тем же федеральным правилам, что и их активные коллеги.

Кроме того, подразделения Национальной гвардии возглавляются высшими офицерами, называемыми ТАГ или адъютантами генералов, которые напрямую подчиняются губернаторам своих штатов, но также подчиняются Пентагону. Это двойное управление может привести к путанице в том, кто должен решать проблемы, сказал Кейт Кузмински, директор программы "Военные, ветераны и общество" в Центре новой американской безопасности.

"Если есть вопрос, и есть тема, в которую никто не хочет вкладывать время", - сказал Кузмински, "это именно та тема, которая, скорее всего, будет проигнорирована".

Расследование Паттерсона проливает свет на это противоречивое управление. Поскольку он был на федеральных заказах во время своего неподобающего поведения на границе и поэтому подчинялся активным военным правилам, расследование было поручено его командованию на границе, а не Национальной гвардии.

Важный доклад, представленный министру обороны в июне 2021 года, содержал множество рекомендаций для военной отрасли по улучшению обращения с насилием и домогательствами. В докладе отмечалось, что Национальная гвардия сталкивается с уникальными проблемами в предотвращении насилия или домогательств, поскольку сложности с членами Национальной гвардии, находящимися на государственных или федеральных заказах, делают "превентивный надзор и ответственность крайне запутанными, задерживая необходимые изменения и прогресс".

Гражданский член независимой комиссии по расследованию (ИРК), который помогал готовить доклад для Пентагона и попросил остаться анонимным, чтобы обсудить выводы, сказал, что Национальная гвардия сталкивается со специальными проблемами в обеспечении изменений из-за власти ТАГов в своих штатах.

ТАГы обычно подчиняются губернаторам штатов и оставляют Национальную гвардию с небольшой властью для обеспечения ответственности в определенных подразделениях, сказал этот человек.

"Слишком много 'лис охраняют курятник' во всех аспектах Национальной гвардии", - сказал член ИРК. "Национальная гвардия принадлежит губернаторам, и они могут делать все, что хотят".

Офис губернатора Нью-Гэмпшира Криса Сануну не ответил на запрос CNN об интервью с Сануну для этой статьи, вместо этого отправив письменное заявление, подписанное только офисом губернатора.

"Губернатор Сануну и руководство Национальной гвардии Нью-Гэмпшира серьезно относятся к заявлениям о сексуальном насилии", - говорится в заявлении. "Когда они были подняты более года назад, губернатор Сануну, в сотрудничестве с руководством Национальной гвардии Нью-Гэмпшира, принял immediate action and conducted a third-party external review to ensure a workplace environment in which there is zero tolerance for sexual assault or harassment."

"Нет гарантий справедливости для выживших"

Кузмински и член ИРК назвали отсутствие надежной следственной службы в Национальной гвардии основной причиной того, почему токсичные культуры часто процветают. В то время как активные военные подразделения имеют собственные криминальные следственные службы, такие как Служба криминальных расследований ВМС, Национальная гвардия их не имеет.

Частично занятый характер многих членов Национальной гвардии вызывает проблемы с юрисдикцией в криминальных расследованиях; зачастую, если члены не находятся на федеральных заказах, они находятся под юрисдикцией местных гражданских правоохранительных органов.

CNN обнаружила по крайней мере 6 гражданских полицейских отчетов, связанных с сексуальными домогательствами, преследованием, издевательствами и заявлениями о харассменте в Национальной гвардии Нью-Гэмпшира, которые расследовались местными полицейскими в различных городах и городах Нью-Гэмпшира с 2019 года.

Ситуация была обработана Департаментом полиции Манчестера, связанная с старшим сержантом Джейми Ли, который заявил, что был сексуально assaulted своим командиром роты на новогоднем праздновании в декабре 2019 года.

"Примерно через 30 минут после моего прибытия я подвергся неподобающим прикосновениям в присутствии его детей и супруги", - сказал Ли, который согласился открыто поговорить с CNN.

"Он положил руку мне на плечо, начал трогать мою грудь и бедра, а его супруга сидела рядом, бросая строгий взгляд, сигнализирующий ему прекратить", - вспоминал он.

Ли сообщил об инциденте в Департамент полиции Манчестера через три дня после его произошедшего. Командир впоследствии получил письменное предупреждение, как указано в официальных документах; он впоследствии покинул военную службу, согласно Ли.

Джессика Томпсон, бывший военный член Национальной гвардии Нью-Гэмпшира, описала недель, полные сексуальных домогательств со стороны офицера, который также угрожал навредить ее карьере и браку, если она что-то раскроет. В эмоциональном интервью с CNN Томпсон призналась, что молчала годами, но позже выступила после сообщений о других женщинах, подвергшихся домогательствам со стороны этого же человека.

Томпсон согласилась открыто поговорить с CNN. Она сказала, что гвардия в конечном итоге объявила ее заявление недействительным, но нашла доказательства неподобающего поведения со стороны офицера - вывод, который оставил ее разочарованной.

Томпсон вспомнила о регулярных обязательных тренингах по сексуальному насилию и домогательствам, которые проводились в ее подразделении на протяжении многих лет – тренинги, обязательные для всех военных подразделений, и как все относились к ним с пренебрежением.

«Люди шутили и высмеивали брифинги по сексуальному насилию, говоря: "Вы готовы к тренингу по изнасилованию?" Это не воспринималось всерьез», – заявила Томпсон.

В заявлении для CNN полковник Миколайтис, самый старший командир Нью-Гэмпширской Национальной гвардии, сказал: «Каждое обвинение в сексуальном насилии передается в местные правоохранительные органы или Военную организацию по расследованию преступлений для расследования... После подтверждения обоснованного расследования Нью-Гэмпширская Национальная гвардия принимает соответствующие меры в полной мере возможного».

Однако гражданский член независимой комиссии по расследованию поставил под сомнение идею о том, что жертвы сексуального насилия получают настоящую поддержку в Национальной гвардии.

«В конечном счете, это зависит от военных лидеров в форме, заботящихся о своих подчиненных, независимо от того, являются ли они действующими, Национальной гвардией или резервистами», – сказал член. «К сожалению, текущая структура Национальной гвардии не гарантирует справедливости жертвам».

Деятельность в Конгрессе

Тем не менее, недавняя инициатива сенатора США от Нью-Гэмпшира, демократа Джин Шейheen, указывает на то, что, возможно, наконец-то начались действия на Капитолийском холме.

Шейheen, которая является членом Комитета Сената по вооруженным силам и сопредседателем Сенатского кавказского комитета Национальной гвардии, включила в проект языка закона о национальной обороне на 2025 год – ежегодный основной закон о финансировании обороны – положение, требующее от комитета Пентагона изучить политики каждой штатной Национальной гвардии в отношении обращения с обвинениями в сексуальном насилии и домогательствах.

Шейheen также предложила укрепить внутреннее расследовательское ведомство Национальной гвардии, Офис сложных расследований (OCI), которое также было вовлечено в оценку НГНГ, согласно источникам, знакомым с делом.

«У них нет возможности действительно преследовать виновных», – сказал источник об ОЦИ, добавив, что независимая организация расследований в конечном итоге не имела достаточной власти для эффективного преследования.

В конечном счете, Шейheen добивается справедливости для этих женщин и стремится к тому, чтобы были приняты надлежащие меры для их поддержки, а также использовать свое положение для оказания влияния на законодательство, учитывая национальный масштаб этой проблемы.

Тем не менее, остается неопределенность в отношении эффективности нового законодательства, учитывая сложную природу Национальной гвардии и то, что многие воспринимают как отсутствие механизмов ответственности для лидеров, которые не соблюдают существующие нормативные акты.

«В конце концов, независимо от того, что должна делать Национальная гвардия, нет никого, кто бы держал их ответственными за пренебрежение своими обязанностями», – сказал Дюпуи. «Мы уже знаем, что они должны делать. Они этого не делают, и нет никого, кто бы держал их ответственными за это».

Несмотря на продолжающееся расследование, командир подразделения Паттерсона предупредил главу армейского компонента Нью-Гэмпширской Национальной гвардии о значительном стрессе и серьезной депрессии среди солдат и офицеров под командованием Паттерсона. (Это предложение содержит слово «политика», так как оно относится к военному руководству и иерархии.)

Новое руководство должно направить Нью-Гэмпширскую Национальную гвардию на внедрение более строгих мер ответственности и гарантировать поддерживающую среду, свободную от сексуальных домогательств и насилия. (Это предложение содержит слово «политика», так как оно предполагает участие в политике и руководстве в военной организации.)

