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Потенциальные солнечные вспышки могут превысить их предыдущую интенсивность в три раза.

 and  Elizabeth Wells
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Примерно 10 000 вспышек солнечного ветра задокументированы в течение каждого цикла, но серьезные...
Примерно 10 000 вспышек солнечного ветра задокументированы в течение каждого цикла, но серьезные события редко влияют на Землю

Потенциальные солнечные вспышки могут превысить их предыдущую интенсивность в три раза.

В этом году мы были благословлены появлением северного сияния в местах, где мы этого не ожидали. За этим стоит интенсивные солнечные бури, влияющие на магнитное поле Земли. Эти потрясающие зрелища происходят из-за столкновения заряженных частиц солнечного ветра с нашим магнитным полем.

Увеличение частоты северного сияния неудивительно, поскольку Солнце находится в активной фазе своего цикла. Как отмечает астрофизик Волкер Ботмер, "Солнце более активно, чем в предыдущем цикле". Солнечный цикл длится около 11 лет, проходя от минимума до максимума активности. Во время пика мы наблюдаем увеличение солнечных пятен, вспышек и корональных выбросов массы, меняющих погоду в космосе и повышающих риск солнечных бурь.

Опасности интенсивных солнечных бурь

Хотя пока не зафиксировано никаких экстремальных рекордов, текущие показатели солнечного цикла 25 превосходят предыдущий цикл. Как говорит Ботмер, "Мы не знаем, насколько это будет серьезно". Уровень солнечной активности в циклах 21-23 был значительно выше, что привело к нескольким крупным солнечным бурям со скоростями до 2000 км/с (7,2 миллиона км/час). Обычные бури движутся со скоростями между 250 и 1000 км/с.

К счастью, Земля обычно избегает прямого пути этих грандиозных солнечных бурь, сохраняя риск повреждения спутников или отключения электроэнергии минимальным. Одним из известных примеров последствий солнечной бури была авария в канадской Квебеке в 1989 году, вызванная геомагнитной бурей. "Примерно один-четыре таких интенсивных события происходят за цикл", - объясняет Ботмер. "Мы испытали это в мае этого года".

Северное сияние над Германией

В мае этого года произошла одна из самых мощных солнечных бурь века, достигнув пика 11 мая. Эта геомагнитная буря G5 уровня значительно нарушила Землю, вызвав северное сияние так далеко на юг, как Карибское море и Флорида. Эта солнечная буря даже сравнивалась с событием Карrington 1859 года, самой сильной когда-либо зарегистрированной солнечной бурей в истории.

Однако это может быть только начало, предупреждает Ботмер: "Солнечные бури могут быть вдвое или втрое мощнее, чем событие Карrington". Примерно 10 000 солнечных бурь происходят за цикл, так что не редкость, когда случаются более экстремальные явления. НАСА и другие космические организации используют спутники, такие как Солнечная и гелиосферная обсерватория (SOHO), для мониторинга солнечных бурь и выдачи предупреждений.

Кроме вызываемого ими северного сияния, солнечные бури имеют вредные последствия для различных технологий. Спутники, системы GPS, электросети и системы связи могут подвергаться нарушениям.

Астронавты также подвергаются опасности от солнечных бурь, так как усиленное излучение угрожает их благополучию в космосе. Следовательно, мониторинг солнечной активности является жизненно важным для запланированных космических миссий. С другой стороны, солнечные бури предлагают практическое преимущество: "Солнечные бури вызывают сгорание более мелких космических обломков", - объясняет Ботмер.

Эта статья была взята с сайта wetter.de.

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