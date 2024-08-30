- Потенциальные риски выборов на востоке для безопасности дорожных сигналов

Неожиданно коалиция "Светофор" столкнулась с серьезными проблемами осенью, когда tensions достигли уровня, превосходящего предыдущие разногласия. Канцлер от SPD был вынужден вмешаться в бюджетный спор во время отпуска, письмо министра финансов о помощи Украине разозлило партнеров по коалиции, и в итоге лидер "Зеленых" назвал коалицию "переходной".

Тем не менее, коалиция смогла сплотиться и продемонстрировать свою способность действовать быстро в острых вопросах без затяжных дебатов и длительных переговоров. В четверг, в ответ на предполагаемый исламистский attack в Солingen, правительство представило пакет безопасности, включающий ужесточение запрета на ножи и сокращение ресурсов для некоторых беженцев. В пятницу состоялась долгожданная депортация криминальных элементов в Афганистан, ныне под контролем талибов.

Теперь SPD балансирует на грани пятипроцентного порога. Результаты последних опросов партии, несмотря на решения по миграции и безопасности, вызывают тревогу. Их худшие результаты в Тюрингии и Саксонии в 2019 году составили 8,2 и 7,7 процентов. В текущих опросах они даже ниже этих цифр и рискуют опуститься ниже пятипроцентного порога.

Также под угрозой потери мест в двух земельных парламентах находятся "Зеленые". В то же время FDP, которая с трудом пробилась в земельный парламент Тюрингии в 2019 году, часто попадает в категорию "Другие партии" из-за неспособности преодолеть трехпроцентный порог.

Недавно не только AfD, но и альянс Сахры Wagenknecht (BSW) получили больше поддержки, чем все три партии коалиции "Светофор" вместе взятые в некоторых опросах.

Канцлер Шольц пока не пострадал от прошлых выборных поражений. Когда SPD показала свой худший результат на выборах за последние 130 лет в мае, он прогуливался по дому Вилли Брандта, делал селфи со своими коллегами и не стал комментировать результаты выборов простым "Нет". На следующий день он просто сказал, что теперь коалиция должна выполнить свои обещания и "подготовиться к еще более сильной поддержке общественности".

Если на этот раз SPD покажет плохие результаты или даже проиграет одно из земельных парламентов, канцлеру Шольцу может быть труднее отмахнуться от результатов выборов. Хотя досрочное роспуск коалиции "Светофор" за год до запланированных выборов редкость, коалиция должна четко обозначить свои цели и эффективно коммуницировать их до федеральных выборов 2025 года 28 сентября.

У коалиции еще много инициатив, в том числе реализация инициативы роста, пенсионного пакета, базовой безопасности детей, соблюдение соглашений о зарплате и закон о продвижении демократии. Кроме того, необходимо решить международные кризисы в Украине, на Ближнем Востоке и реализовать решения по миграции и безопасности.

Рабочая группа, координируемая Шольцем, с участием федерального правительства, земель и крупнейшей оппозиционной силы (Союза), впервые соберется в следующий вторник.

AfD с нетерпением ждет этих выборов, видя возможность потрясти немецкую партийную систему на Востоке. Победа на предстоящих выборах в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге могла бы стать первым случаем, когда AfD выиграла выборы в земле с момента своего основания в 2013 году. Партия считает восточные немецкие земли стратегической площадкой для федеральных выборов 2025 года.

В свете наблюдений domestic intelligence agency за AfD как подозрительным правым экстремистским случаем считается маловероятным, что партия сможет получить большинство или найти потенциальных партнеров по коалиции для федерального правительства. Однако партия сохраняет амбициозные долгосрочные цели, нацеливаясь на "супервыборный год" 2029 года.

К тому времени выборы снова пройдут в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии, и приближаются федеральные выборы. AfD считает, что если к тому времени недовольство населения и принятие их партии достаточно вырастут, их время придет.

В качестве потенциального переломного момента Сахра Wagenknecht's BSW может свидетельствовать о самом драматическом росте любой новой партии на выборах в землях. С двузначными показателями в опросах партия даже может получить место в правительстве.

Оба, CDU и SPD, открыты для сотрудничества с партией Wagenknecht. Wagenknecht's party интерпретирует результаты выборов как положительный сигнал для федеральных выборов 2025 года. В настоящее время BSW показывает в опросах от восьми до девяти процентов по всей стране, в то время как бывшая партия Wagenknecht, "Левые", вряд ли преодолеет пятипроцентный порог в опросах.

В CDU ожидаются продолжительные и сложные дискуссии о потенциальных построениях коалиции. Лидер федеральной партии Фридрих Мерц категорически отказался сотрудничать с AfD и Die Linke, используя термин "огнезащитная стена". После европейских выборов он изначально выражал сомнения в партнерстве с BSW, называя их "экстремистскими в некоторых секторах справа и слева". Только под давлением лидеров восточногерманских земель он уступил, передав решение государственным партиям.

Начались решающие недели для вопроса о кандидате в канцлеры, который Мерц и лидер CSU Маркус Сöder хотят решить к позднему лету. В CDU есть общее согласие, что кандидатура в канцлеры принадлежит Мерцу, если он этого хочет.

Но ситуация может стать интригующей, если ХДС столкнется с непредвиденными трудностями - учитывая активное участие Мерца в избирательных кампаниях лично. Или если определенные individuals в земельных ассоциациях начнут подтачивать "огневую стену" AfD. Бывший лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр столкнулась с такими последствиями, потеряв свою позицию из-за подобных дискуссий. Широко распространено мнение, что лидер ХСС Сöder, считающийся более способным кандидатом на пост канцлера, воспользуется любой нестабильностью.

Хотя коалиция столкнулась с серьезными вызовами в Восточной Германии, что привело к увеличению tensions и вмешательствам со стороны канцлера от SPD и лидера Зеленых, им удалось внедрить пакет безопасности в ответ на нападение в Солingen и провести депортацию криминальных элементов. Тем не менее, политический ландшафт в Восточной Германии остается нестабильным, и все три партии - SPD, Зеленые и FDP - рискуют потерять места в предстоящих выборах.

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