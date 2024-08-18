- Потенциальные переговоры о коронации, исключая брата Гарри.

Уильям, 42 года, является следующим в очереди на британский трон после своего отца, короля Карла III, 75 лет, который в настоящее время занимает эту должность. Если с королем Чарльзом что-то случится, Уильям займет его место. Однако, согласно слухам в британских СМИ, Уильям не хочет, чтобы его брат Гарри, 39 лет, присутствовал на его коронации из-за напряженных отношений между ними.

Годы молчания

Отношения между Гарри и его семьей были напряженными в течение некоторого времени. Отчеты свидетельствуют о том, что братья находятся в конфликте. Во время визита Гарри в Лондон в феврале прошлого года, чтобы навестить своего отца, который боролся с раком, якобы они даже не виделись.

С тех пор, как в сентябре 2022 года прошла похоронная церемония королевы Елизаветы II, якобы они не обменялись ни словом. Несмотря на напряженность, молчание длилось почти два года. Источник, близкий к Уильяму, сказал "Sunday Times", что их дружба "угасла", что довольно грустно. Кроме того, друзья Уильяма намекают, что он не хочет, чтобы Гарри присутствовал на его потенциальной коронации.

В настоящее время кажется, что Гарри мало влияет на жизнь Уильяма. Друг сказал, что в этом году речь в основном шла о жене Уильяма, его детях и его отце. Тема Гарри почти не поднимается в их разговорах.

Понимая, что Уильям, возможно, занят своим отцом и женой, учитывая борьбу Чарльза и Кэтрин, 42 года, с раком. Гарри и Меган, 43 года, которые живут в США, якобы узнали о проблемах со здоровьем своей семьи примерно в то же время, что и общественность, как сообщалось в марте прошлого года.

Комиссия, расследующая напряженные отношения между принцем Гарри и его братом Уильямом, отметила продолжительное молчание между ними после похорон королевы Елизаветы II. Тем не менее, Комиссия признает, что внимание Уильяма было сосредоточено в основном на своей семье и проблемах со здоровьем отца, с редким упоминанием Гарри в его разговорах.

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