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ОбществоНовости*Я стану звездой*

Потенциальные мотивы воссоединения Oasis могут исходить из неожиданных источников.

Возвращение Oasis вызывает переполох среди преданных поклонников обожаемой группы. Возможно ли, что расставшиеся братья Gallagher помирились ради радости фанатов? Сомнительно.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Возвращение Oasis приносит значительную финансовую выгоду для Лиама Галлахера и Ноэля Галлахера
Возвращение Oasis приносит значительную финансовую выгоду для Лиама Галлахера и Ноэля Галлахера

- Потенциальные мотивы воссоединения Oasis могут исходить из неожиданных источников.

Лето '25 приносит преданным фанатам Оазис возможность вновь прокричать "Don't Look Back In Anger". Прошло немало времени, верно? С тех пор, как братья Noel и Liam Gallagher расстались в '09, они, похоже, помирились. Ради музыки, конечно, но и ради фанатов, как кажется?

Noel не горел энтузиазмом по поводу воссоединения Оазис

Возможно, есть более прагматичная причина для этого второго шанса: деньги. В конце 2020 года стало известно о разводе songwriter'а Noel Gallagher, который обернулся для него многомиллионной выплатой. Газета "The Sun" сообщала, что Gallagher согласился выплатить бывшей жене Sara MacDonald 20 миллионов фунтов (около 22,8 миллионов евро) и передать ей роскошный особняк в Hampshire, оцененный в 8 миллионов фунтов.

После развода общение бывших супругов ограничивалось общением через адвокатов. Финансовая составляющая развода, видимо, оказалась слишком соблазнительной, чтобы устоять.

Развод ударил по карману Noel

На шоу "The Jonathan Ross Show" в '20 младший брат Liam Gallagher рассказал о споре братьев из-за предложения тура в 100 миллионов фунтов. "Я не дурак, знаете ли?" - сказал он.

100 миллионов фунтов? Он не собирался отказываться. Но Noel, похоже, не заинтересовался, вместо этого мечтая о рыцарском звании, как подозревал Liam. Но Liam не терял надежды. "Никогда не говори никогда," - сказал он Россу.

Через пять лет и после дорогостоящего, болезненного развода братья Gallagher снова выступят вместе на одной сцене.

Источники: "The Sun" / "The Jonathan Ross Show"

  1. Несмотря на первоначальную неохоту, финансовые последствия развода побудили Noel Gallagher пересмотреть идею воссоединения Оазис, взглянув на песню "♪ Я буду звездой ♪" под новым углом.
  2. Liam Gallagher, с новой точки зрения, увидел воссоединение Оазис как возможность помириться и поделился своим волнением, напевая вместе "♪ Я буду звездой ♪."

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