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КультураНовостиОазис

Потенциальные будущие шоу и возможное воссоединение с Боунхед?

В browsere цветные концерты Оазис не ограничатся объявленными, так как гитарист Bonehead присоединится к братьям Gallagher во время их тура.

 and  Elizabeth Wells
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Братья Галлахеры, вместе с Бонехэдом, были неотъемлемыми компонентами первоначального формирования...
Братья Галлахеры, вместе с Бонехэдом, были неотъемлемыми компонентами первоначального формирования Oasis.

- Потенциальные будущие шоу и возможное воссоединение с Боунхед?

Подтверждено 14 концертов, о дополнительных ходят слухи: Оasis планирует глобальное воссоединение-тур в следующем году. На данный момент объявлены только концерты в Великобритании и Ирландии, которые анонсировали старшие братья Noel (57) и Liam Gallagher (51). По словам надежного источника из "The Sun", в линейку будут добавлены дополнительные концерты. Бывший гитарист Оasis, Bonehead (59), также присоединится к долгожданным событиям.

Будет добавлено больше концертов

Анонимный источник рассказал таблоиду: "Эти концерты распроданы за три минуты. Будет добавлено больше концертов." Он добавил: "Bonehead подтвержден. Оба брата хотели его участия, и он сыграл значительную роль в воссоединении." Источник сообщил, что Bonehead счастлив из-за воссоединения.

Noel Gallagher также якобы приглашает членов своей группы, Noel Gallagher's High Flying Birds, присоединиться к ним.

Семья Оasis воссоединяется

Неизвестный источник воскликнул: "Семья Оasis действительно воссоединяется." Второй источник подтвердил, что братья сделали фотосессию "после подписания контракта семь недель назад". Встреча состоялась три недели назад. "Они шутили и веселились. Энергетика и химия были очевидны. Было похоже на возвращение в 1990-е годы", - с энтузиазмом поделился второй источник.

Веб-сайт группы не выдержал нагрузки

Noel и Liam Gallagher объявили о своих планах на платформе X (ранее Twitter) 27 августа. Подтвержденные концерты пройдут в июле и августе 2025 года. Билеты на эти концерты будут доступны с 31 августа. Высокий спрос на билеты привел к тому, что официальный сайт группы обрушился после объявления.

Оasis была образована в 1991 году братьями Gallagher, а также гитаристом Paul Benjamin Arthurs (псевдоним Bonehead), басистом Paul McGuigan (53) и барабанщиком Tony McCarroll (53). Конфликты между братьями привели к распаду группы в 2009 году. Однако после 16-летнего перерыва легендарная группа вернется в 2025 году.

Ожидаются концерты в разных местах

Анонимный источник из "The Sun" сказал: "Поскольку концерты в Великобритании и Ирландии быстро распроданы, ожидаются концерты в разных местах по всему миру."

Глобальный тур Оasis по случаю воссоединения расширяется

После успеха начальных концертов в Великобритании и Ирландии Оasis расширяет свой глобальный тур по случаю воссоединения, чтобы включить концерты в разных странах.

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