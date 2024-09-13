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СпортНовостиФК "Шальке" 04

Потенциальный трансфер Неймара в "Шалке"?

Извините, дорогие люди,

 and  Viktoria Klein
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Потенциальный трансфер Неймара в "Шалке"?

Разве ходит слух о том, что бразильский футболист-звезда Неймар может присоединиться к клубу FC Schalke 04 на десять матчей? Кажется, это маловероятно, учитывая, что кратко опубликованный твит на платформе X был позже удален клубом второй лиги. Они заявили, что стали жертвами хакерской атаки во второй раз за короткий промежуток времени.

Клуб FC Schalke 04, похоже, стал жертвой хакерской атаки во второй раз за неделю. Вторая лига объявила о неожиданном трансфере: приобретении мирового класса игрока Неймара. В сообщении на сервисе X от Шальке было написано: "Неймар Джуниор X FC Schalke 04".

Кроме того, появилось сообщение от якобы фейкового профиля Неймара, в котором говорилось: "Теперь я буду играть десять подряд матчей за Шальке". Также была размещена реклама криптовалюты. Несмотря на то, что пост от фейкового канала Неймара все еще виден на X, сообщение от Шальке было удалено вскоре после публикации. Таким образом, Неймар, который в настоящее время играет за "Аль-Хиляль" в Саудовской Аравии, не присоединится к клубу из Рура.

"Второй инцидент имел место. Он был сразу удален", - сказал представитель Шальке агентству German Press. Он подтвердил, что аккаунт клуба в Twitter был взломан во второй раз за короткий промежуток времени. Странно, но Шальке уже сталкивались с кибер-атакой несколько дней назад. "Извините, ребята, мы снова под атакой. Наш аккаунт должен работать нормально сейчас", - написал Шальке в твите на X с хэштегом #Хакер.

S04 остается в неведении о происхождении атак

Ранее аккаунт Шальке на X делился рекламой криптовалюты. В сообщении было написано: "У нас есть захватывающие новости для сообщества криптовалют! Дайте нам знать, что вы думаете! Следите за нашими следующими твитами!" После этого клуб объявил о новом партнерстве в этой сфере. Сообщения были удалены вскоре после публикации.

Шальке все еще не knows who is behind these false news reports and the motive behind the targeted attacks. "Анализ ведется сTuesday, мы находимся в контакте с платформой и всеми соответствующими внутренними и внешними интерфейсами", - сказал представитель перед матчем против Karlsruhe SC (18:30/Sky и в прямом эфире на ntv.de). "Мы можем только гадать, почему наш аккаунт является целью". Клуб гордится своими строгими мерами безопасности.

Новым главным спонсором Шальке является Sun AG, также вовлеченная в криптовалютный бизнес. Покупка продукта Minimeal, заменителя пищи, предлагаемого швейцарской компанией, приносит пользователям Sun Points. Эти очки можно обменять на криптовалюту. По словам производителя, потенциал высокой прибыли высок.

Шальке сталкивается с критикой из-за своего спонсора

Эта бизнес-модель вызвала споры. "Жадность и непросвещенные люди манипулируются. Все о криптовалюте, обещающей быстрые богатства, чтобы привлечь людей", - сказал эксперт по криптовалюте Мартин Калладин во время "Спортшуа" в июле. "На мой взгляд, еда - это всего лишь средство для извлечения реальных денег из карманов людей. Инвестирование в валюту через этот обходной путь, по моему мнению, приведет к потере всей инвестиции".

Шальке защищался от критики. "Согласно текущему главному спонсорскому контракту, Sun AG обязана продвигать продукт Minimeal. Это является фокусом партнерства. Никакие баллы или монеты не нужны для покупки продукта".

Несмотря на удаленный твит, среди футбольных фанатов продолжаются оживленные дискуссии о возможном присоединении Неймара к клубу FC Schalke 04. Несмотря на хакерскую атаку, клуб FC Schalke 04 продолжает изучать новые возможности спонсорства, в частности, в сфере криптовалют.

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