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Потенциальный семейный спор, послуживший потенциальным поводом для стрельбы на Центральном вокзале

В отдельном случае в Мюнхенском главном вокзале прозвучали intenciónные выстрелы. Предварительное расследование подозревает связь с Турцией.

 and  Vladimir Milov
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Во вторник вечером в течение примерно 25 минут была закрыта основная станция из-за Intervention of...
Во вторник вечером в течение примерно 25 минут была закрыта основная станция из-за Intervention of the police.

- Потенциальный семейный спор, послуживший потенциальным поводом для стрельбы на Центральном вокзале

После смертоносной стрельбы в главном вокзале Франкфурта прокуратура исследует намеки на семейный конфликт в Турции как возможную мотивацию. Об этом заявил Доменик Миес, представитель властей, который не предоставил дополнительной информации по этому вопросу. 54-летнего гражданина Турции подозревают в убийстве 27-летнего турка во вторник вечером.

Ранее турецкие СМИ намекали на семейную вражду как на основу преступления, но не ссылались на источники. Газета "Хюрриyet" сообщила о вражде между двумя курдскими семьями без указания источников. Миес, отвечая на вопросы о курдской семейной вражде, сказал, что не может комментировать.

Подозреваемого задержали сотрудники федеральной полиции возле места преступления во вторник вечером, предотвратив его посадку на поезд. По словам Миеса, подозреваемый родом из района Ortenau, Баден-Вюртемберг, без дополнительной информации о его проживании.

Выдан ордер на арест 54-летнего подозреваемого по обвинению в убийстве. Он еще не сделал никаких заявлений по этим обвинениям.

Жертва, бездомный, скончалась на месте преступления. Подозреваемый, якобы, подошёл к ней на высоте пути 9, выстрелив в голову сзади. После того, как 27-летнему стало плохо, подозреваемый якобы выстрелил в голову мужчины еще два раза, бросил оружие и убежал. Прокуратура подтвердила это.

Вокзал был закрыт для поездов и пассажиров примерно на 25 минут после стрельбы. Во время поисков был найден предполагаемое оружие. С июня 1 в главном вокзале Франкфурта действует ночное ограничение на ношение оружия.

Видео с камеры наблюдения показывает стрельбу

Распространяемое в интернете видео с камеры наблюдения, якобы, запечатлело момент стрельбы. Сначала следователи отказались комментировать подлинность видео, но Миес теперь заявляет, что оно совпадает с видеозаписями, доступными прокуратуре.

Различные турецкие СМИ сообщали подробности длительной кровавой семейной вражды. Миес заявил, что на данный момент нет конкретных результатов расследования, указывающих на предполагаемые сценарии преступления в Турции. Некоторые детали, опубликованные в СМИ, не совпадают.

Расследование продолжается: "Мы все еще оцениваем следы, допрашиваем свидетелей и проводим все виды расследований. Мы не успокоимся, пока не раскроем преступление".

Стрельба произошла на главном железнодорожном вокзале Франкфурта, где жертву, бездомного, трагически убили. Авторитеты в настоящее время оценивают следы и допрашивают свидетелей на главном вокзале, надеясь узнать больше информации о семейном конфликте в Турции как возможной мотивации преступления.

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