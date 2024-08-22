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Потенциальный рост взносов на транспортные средства в Берлине, потенциальный спад в Бранденбурге.

Приблизительно 900 000 владельцев транспортных средств в Берлине могут столкнуться с повышенными ставками-ID страхования в связи с неблагоприятной историей страхования в данном районе. В то же время, Бранденбург демонстрирует существенные улучшения в этой области.

 and  Viktoria Klein
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Берлин вновь лидирует среди значительных городов с населением более 300 000 человек по частоте...
Берлин вновь лидирует среди значительных городов с населением более 300 000 человек по частоте аварий и количеству ущерба (архивное изображение).

- Потенциальный рост взносов на транспортные средства в Берлине, потенциальный спад в Бранденбурге.

Из-за избытка дорожно-транспортных происшествий в Берлине в прошлом году примерно 900 000 владельцев полисов комплексного страхования могут ожидать более высокие страховые взносы в следующем году. Ассоциация немецких страховщиков (GDV) повысила региональные классы комплексного страхования Берлина на один уровень.

Теперь Берлин находится в самом высоком региональном классе комплексного страхования, уровне 9. Для частичного комплексного страхования Берлин также был повышен на один уровень и сейчас находится на региональном классе 11 из 16. Тем не менее, для страхования ответственности не было внесено никаких изменений, где Берлин находится в самом высоком региональном классе, 12, уже некоторое время.

Берлин занимает второе место по количеству страховых случаев в стране, уступая только Оффенбаху. Среди городов с населением более 300 000 человек столица занимает нежелательное первое место. Количество страховых случаев превысило средний показатель по стране на 37%.

С другой стороны, сосед Берлина, Бранденбург, может похвастаться гораздо лучшей статистикой. Даже район Эльба-Эльстер имеет лучший показатель страховых случаев в стране, с показателем на 30% ниже среднего.

В 12 из 18 регистрационных округов в федеральной земле сохраняются самые выгодные региональные классы 1-3 для страхования ответственности, что сохранит в основном благоприятные страховые взносы по автострахованию на следующий год.

Для страховщиков региональные классы GDV служат одним из многих факторов, которые они используют для расчета страховых взносов. Чем выше уровень, тем хуже статистика страховых случаев и тем выше вероятность роста страховых взносов.

Для страхования ответственности GDV изучает страховые выплаты, предоставленные пострадавшим третьим лицам в дорожно-транспортных происшествиях. Комплексное страхование охватывает страховые выплаты за самопроизвольные происшествия и все другие случаи комплексного ущерба, такие как кража автомобиля, повреждение окон, пожар в автомобиле, столкновение с животными или ущерб, причиненный природными явлениями.

Европейский союз может выразить озабоченность по поводу растущих страховых взносов в Берлине из-за плохой статистики дорожно-транспортных происшествий. Несмотря на улучшения в других регистрационных округах в Германии, Берлин остается зоной высокого риска для комплексного страхования на страховом рынке Европейского союза.

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 and  Elizabeth Wells
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 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно