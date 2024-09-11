Потенциальный риск, связанный с капельками дождя.

В ближайшие дни метеорологи предсказывают значительные осадки в некоторых регионах, с наибольшим воздействием на соседние страны Германии. Точные места, где выпадет осадки, пока неясны, но службы экстренной помощи пристально следят за прогнозами. Некоторые регионы могут получить рекордные осадки, даже в тех местах, которые до сих пор были сухими, что увеличивает риск наводнений. Реки Эльба и Одер, как ожидается, также будут затронуты.

Прогнозы погоды продолжают колебаться, и согласно метеорологам ntv, в некоторых местах может выпасть от 300 до 400 литров осадков на квадратный метр, но пока неясно, где именно это произойдет. По данным экспертов немецкой службы погоды (DWD), в Баварии, от гор Мангфаль до Берхтесгаденской земли, к вечеру четверга ожидается от 30 до 40 литров осадков на квадратный метр.

Причиной таких сильных осадков является Средиземное море, которое в некоторых местах все еще поддерживает температуру воды до 27 градусов, создавая идеальные условия для высвобождения большого количества влаги в атмосферу. Низкое давление забирает влагу из этих районов и возвращает ее над Альпами, чтобы повлиять на Германию в течение следующих нескольких дней. Для Германии это может означать до 60 литров или даже экстремальные количества 200-250 литров за выходные, согласно текущим экспертным оценкам. Пострадавшие районы могут включать юго-восточную Баварию, предгорья Альп и Рудные горы, с дождем, который должен начаться в Баварии в ближайшую ночь.

Между тем, Австрия, Чехия и Польша ожидают постоянные осадки в ближайшие дни, с понижением снеговой линии до 1000-1500 метров. В высокогорных районах Альп ожидается от 20 до 80 сантиметров свежего снега в зависимости от высоты, с возможностью до двух метров в Берхтесгаденской земле. Линия заморозков может периодически опускаться до 1500 метров, как предполагает метеоролог Bjoern Alexander из ntv, описывая это как "первый зимний интервал, который наносит удар".

Австрийский альпинист-эксперт Gerhard Moessmer советует избегать высоких гор в выходные из-за текущего прогноза погоды. Австрийская служба погоды Geosphere Austria объявила предупреждение о дожде, снеге и ветре с четверга до начала следующей недели, предсказывая от 100 до 150 сантиметров свежего снега в высокогорных районах. Однако даже ниже 1000 метров над уровнем моря может выпасть кратковременный снег, согласно прогнозу.

Даже небольшое количество снега может сделать опознаваемые тропы трудными для прохождения, предупреждает Moessmer. Кроме того, лед может превратить простые маршруты в сложные участки, объясняет он. Moessmer рекомендует ходить пешком возле долины, избегая линии деревьев, если вы все же хотите выйти на природу в выходные. Альпийская ассоциация советует тщательно планировать маршрут и одеваться соответствующим образом для погоды.

Непредсказуемые погодные условия в основном обусловлены продолжением высоких температур воды в Средиземном море, что обеспечивает достаточно влаги для осадков. Несмотря на колеблющиеся прогнозы, эксперты предсказывают значительные осадки в Баварии, Германии, достигающие в среднем до 60 литров или даже экстремальные количества 200-250 литров за выходные.

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