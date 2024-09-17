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Потенциальный конфликт внутри клана Мердока может значительно повлиять на дальнейший путь Fox News.

На многих рабочих местах разговоры у кулеров обычно вращаются вокруг непопулярных корпоративных правил или заслуг угощений кухни. Тем не менее, в случаеFox News тема обычно смещается на семью Мёрдоков, которые диктуют курс корпоративным наблюдателямFox.

 and  Viktoria Klein
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Руперт Мёрдок и его супруга Елена Жукова Мёрдок входят в суд Второй судебный района в Рено, Невада,...
Руперт Мёрдок и его супруга Елена Жукова Мёрдок входят в суд Второй судебный района в Рено, Невада, 16 сентября 2024 года.

Потенциальный конфликт внутри клана Мердока может значительно повлиять на дальнейший путь Fox News.

Что произойдет после кончины патриарха Мёрдока, известного своими консервативными взглядами, остается неясным. Могут ли его умеренные дети, такие как Джеймс, бросить вызов Лахлану, предпочтительному наследнику с консервативными убеждениями, в борьбе за контроль над Fox News? Сможет ли Джеймс направить Fox в более прогрессивное русло?

Эти вопросы лежат в основе непубличной битвы за наследование в семье Мёрдоков, которая в настоящее время разворачивается в суде Невады. В возрасте 93 лет Мёрдок пытается изменить семейный траст, который он создал много лет назад, предоставляя его четырем старшим детям равные голоса для определения будущего своей консервативной медиа-империи после смерти. Он надеется изменить структуру, чтобы сохранить Лахлана у власти на более длительный срок.

Если Мёрдок одержит победу в этом суде по наследственным делам в Рено, Невада, планы Джеймса перестроить Fox News столкнутся с серьезными препятствиями.

В моей недавней опубликованной твердой обложке книги "Паутина обмана" я подчеркиваю длительное недовольство Джеймса правым программированием Fox.

Джеймс, который покинул семейный бизнес в 2020 году из-за разногласий по содержанию, принял президента Байдена у себя дома на благотворительном мероприятии в 2022 году и поддержал вице-президента Харрис в этом месяце. Он частным образом критикует вечерние шоу Fox как вредные и осуждает то, как информация сети искажает общественную дискуссию. По словам источника, Джеймс даже разработал предложения о переориентации Fox News на фактические новости, отходя от протрумповской пропаганды.

Возможность захвата власти Джеймсом обсуждается и иногда вызывает страх внутри Fox News. Некоторые ведущие шоу выразили заинтересованность в адаптации своих личных брендов для соответствия Джеймсу, и некоторые личности Fox пытались установить связи с ним, несмотря на то, что Лахлан является CEO Fox Corp.

Мелодия из драматического сериала HBO "Наследники" может звучать в вашей голове прямо сейчас. Некоторые хитрые (или манипулятивные) ведущие шоу Fox разрабатывают стратегии, чтобы оставаться актуальными в случае изменения политического ландшафта после смерти Мёрдока. Однако Мёрдок в настоящее время пытается сформировать эти обстоятельства в Рено.

В прошлом году Мёрдок пытался изменить условия семейного траста, как сообщалось в июле в The New York Times.

В соответствии с существующими правилами, Лахлан, Джеймс, Элизабет и Присцилла получают равные права голоса после смерти своего отца. Это позволяет теоретически сместить Лахлана путем голосования 3 к 1. В будущем могут быть преобразованы телевизионный бизнес Fox Corp и News Corp, издательское подразделение, которое владеет The Wall Street Journal и New York Post.

Либералы давно надеются на эту возможность, рассматривая ее как потенциальное противоядие от ядовитого влияния Fox. (Мэрион Дауд из The New York Times предложила, что Джеймс может быть этим противоядием в колонке 2020 года.) Но Мёрдок, известный своими консервативными взглядами, похоже, намерен сохранить правое направление своих медиа-выпусков даже после своей смерти. Похоже, это является основной причиной его попытки подорвать неотменяемый траст.

На кону миллиарды долларов. Сторона Мёрдока, неplicitно заявляя это, утверждает, что поддержание политической позиции компании и сохранение вовлеченности зрителей в протрумповскую программу выгодно для всех заинтересованных сторон, в том числе и для других детей.

Джеймс, Элизабет и Присцилла выступают против этого изменения. В результате члены семьи присутствуют в Рено на важных слушаниях. Процедуры начались в понедельник и могут продлиться около двух недель, согласно источнику, который запросил анонимность из-за секретности дела. Сначала суд отказался признать участие Мёрдоков, но в понедельник спор стал очевидным, когда Мёрдок вошел в зал суда через главный вход. Публичный журнал заседаний указывает на то, что слушания продолжатся по крайней мере до следующего вторника.

Этот спор одновременно очень личный и политически заряженный, что делает его значимым за пределами круга семьи Мёрдок. При поддержке Элизабет и Присциллы Джеймс теоретически мог бы в будущем взять под контроль семейный бизнес. Однако Мёрдок пытается помешать этим планам до тех пор, пока судья не вынесет решение. Пока этого не произошло, сотрудники Fox будут продолжать гадать об старом режиме, новом вызов

Начало процедуры наследования владений Мёрдока в Неваде. Хадас Голд из CNN сообщает о судебных разбирательствах, определяющих наследника коммюникерилей Руперта Мёрдока.
Корреспондент CNN Гадас Голд освещает правовой спор вокруг наследия обширной медиаорганизации Руперта Мёрдока.

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