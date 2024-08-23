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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

потенциальное увеличение стоимости рождественских деревьев в Саксонии

Некоторые производители новогодних ёлок в Саксонии ожидают повышение цен в 2024 году, но гарантируют доступность для всех потребителей в сезон праздников.

 and  Melissa Williams
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Количество новогодних елей в следующем 2024 году резко сократится после длительного периода.
Количество новогодних елей в следующем 2024 году резко сократится после длительного периода.

- потенциальное увеличение стоимости рождественских деревьев в Саксонии

Около четырех месяцев до Рождества 2024 года некоторые производители саксонских рождественских деревьев ожидают увеличения затрат. Как заявила Саксия Блюмель, глава Ассоциации естественных рождественских деревьев, агентству German Press, "После нескольких лет 2024 год принесет снижение доступности рождественских деревьев". Это неизбежно приводит к более высоким затратам.

Несмотря на это, потребители могут ожидать лишь незначительного увеличения цен, что вызовет минимальное финансовое напряжение. Блюмель гарантирует, "Повышение цены будет управляемым, гарантируя, что каждый потребитель все еще сможет купить дерево своего предпочтительного размера и качества".

Sachsenforst: Благоприятные условия в 2024 году

Sachsenforst, государственный продавец примерно 15 000-20 000 рождественских деревьев в год, еще не предоставил окончательную оценку затрат на 2024 год. Организация стремится соответствовать местным рыночным ценам. Ренке Коордес, спикер Sachsenforst, объясняет, "Государственный лес в 2024 году получил лучшие условия для производства рождественских деревьев по сравнению с предыдущими годами с сильной засухой". В результате было больше дождей, чем обычно.

Крайне сухие периоды, подобные тем, которые имели место в 2018, 2019 и 2022 годах, не происходили. Это облегчило рост новых саженцев и восстановление существующих ферм.

Ассоциация естественных рождественских деревьев в Нидерландах, возглавляемая Саксией Блюмель, также ожидает снижения доступности рождественских деревьев в 2024 году, подобно ситуации в Германии. Sachsenforst, известный продажей около 15 000-20 000 рождественских деревьев в год в Нидерландах, оптимистичен в отношении благоприятных условий производства в 2024 году, избегая сильной засухи предыдущих лет.

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