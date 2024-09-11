- Потенциальное штраф до 10 000 евро: всегда избегайте оставления этого в вашем автомобиле

Вот перечень обязательных вещей для автомобилиста в Германии: Если вы колесите по Германии за рулем, вам просто необходимо иметь при себе некоторые вещи. К обязательному оборудованию относятся действительное водительское удостоверение, регистрационные документы на автомобиль (не само письмо), документы на любые изменения в автомобиле, треугольник аварийной остановки, светоотражающий жилет и полностью укомплектованная, актуальная аптечка. Не экономьте на этих вещах, иначе рискуете получить мелкие, но досадные штрафы во время проверки полиции.

Но будьте осторожны с перевозкой некоторых предметов в автомобиле, так как несоблюдение этих правил может обойтись недешево. ADAC проливает свет на это в простом видео. Дело не только в том, что вы можете или не можете перевозить, но и в том, как и где вы это храните.

Нож, спрятанный в бардачке, может обойтись вам в кругленькую сумму

Видите ли, перевозка определенных типов ножей в легко доступном месте, таком как бардачок, фактически является нарушением Закона о оружии, как советует юрист ADAC. Термин "легко доступный" относится к ножам, спрятанным в местах, которые можно быстро схватить или извлечь.

По словам ADAC, под запрет попадают ножи с одним лезвием и те, у которых длина лезвия больше 12 сантиметров. Также запрещены пневматические пистолеты. Не волнуйтесь, обычные карманные ножи обычно безопасны для перевозки, так как длина лезвия обычно составляет около 7 сантиметров.

Будьте осторожны с складными ножами, так как некоторые модели могут легко подпадать под категорию "ножей с одним лезвием". К таким относятся модели с встроенной шпилькой для открывания лезвия или с отверстиями вдоль лезвия или с переключателем, независимо от длины лезвия. Некоторые производители даже позволяют удалять шпильку. Однако законность перевозки такого ножа после удаления шпильки не определена и может привести к штрафам в худшем случае.

Так что перевозите такие ножи только если у вас есть веская причина, называемая "законным интересом". По закону такая причина возникает, когда перевозка предмета связана с вашей профессией, культурным наследием, спортом или любой общепризнанной причиной. Если вы перевозите его, но у вас нет такого "законного интереса", храните его в блокируемом контейнере. Однако определение того, что именно считается блокируемым контейнером, может быть неоднозначным в некоторых ситуациях.

Какие другие предметы лучше обойти стороной?

Держите подальше от автомобиля другие угрожающие вещества, такие как взрывчатые вещества, многие фейерверки, большие топливные контейнеры вне бака, некоторые химикаты, огнестрельное оружие, не привязанные животные и все, что мешает вашей видимости или безопасности, например, большие деревянные доски, закрывающие автомобиль.

Важная информация: ADAC также сообщает, что полицейские не имеют права обыскивать ваш автомобиль, открывать двери или reaches inside во время обычной проверки дорожного движения, если нет непосредственной опасности или ордера на обыск. Вы можете отказаться от проверки, но этот отказ может вызвать дальнейшее полицейское вмешательство.

В Германии перевозка определенных типов ножей, таких как ножи с одним лезвием или с длиной лезвия более 12 сантиметров, в легко доступных местах, таких как бардачок, может привести к штрафам за нарушение Закона о оружии. Обычные карманные ножи с типичной длиной лезвия около 7 сантиметров обычно безопасны для перевозки.

Помните, если вы путешествуете с потенциально проблемными предметами, такими как взрывчатые вещества, не привязанные животные или большие деревянные доски, закрывающие автомобиль, лучше всего избегать Германии или убедиться, что они безопасно хранятся и соответствуют местным правилам, чтобы избежать любых юридических проблем во время проверок дорожного движения.

Читайте также: