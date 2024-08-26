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ПолитикаНовостиПрезидент Турецкой Республики

Потенциальное сближение Асада и Эрдогана может усилиться

Отмена военного развертывания не считается необходимой.

 and  Viktoria Klein
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Прошло более десяти лет с тех пор, как: Эрдован и Асад присутствовали на встрече в 2011 году.
Прошло более десяти лет с тех пор, как: Эрдован и Асад присутствовали на встрече в 2011 году.

Потенциальное сближение Асада и Эрдогана может усилиться

В прошлом президент Эрдоган Турции поддерживал повстанцев, стремившихся сместить автократического правителя Сирии Асада. Несмотря на это, некоторые части турецкой армии по-прежнему дислоцированы в Сирии. К счастью, отношения между двумя лидерами улучшились, и дальнейшее улучшение представляется вероятным.

Асад не считает вывод турецких войск из Сирии необходимым условием для улучшения отношений с Турцией. Он заявил в парламенте Дамаска, что заявления некоторых турецких официальных лиц о отказе встречаться, пока войска не отступят, далек от истины.

В июле 202X президент Эрдоган Турции продемонстрировал свою готовность смягчить отношения с Асадом, даже намекнув на приглашение на переговоры. Асад заявил, что рассмотрит такую встречу, но только если тема для обсуждения будет уместной. Наличие турецких военных в Сирии по-прежнему является серьезным препятствием.

Турецко-сирийские отношения ухудшились в 2011 году в начале сирийской гражданской войны. Агрессивные действия Асада против протестующих разожгли конфликт, который унес жизни более полумиллиона человек и вынудил миллионы сирийцев покинуть свои дома.

Сначала Эрдоган поддерживал повстанцев, стремящихся сместить Асада. Однако его позиция позже изменилась на предотвращение обширной курдской автономной территории вдоль турецкой границы на севере Сирии.

С 2016 года Турция провела несколько наземных операций против курдских боевиков на севере Сирии. Сирийские вспомогательные силы помогли турецкой армии, которая теперь контролирует две крупные территории в приграничной зоне.

  1. Несмотря на улучшение отношений между президентом Эрдоганом и Асадом, присутствие турецких военных в Сирии по-прежнему является спорным вопросом, и Асад заявил, что он рассмотрит встречу с Эрдоганом только в том случае, если тема для обсуждения будет уместной.
  2. В своем заявлении в парламенте Дамаска Асад отверг заявления некоторых турецких официальных лиц о отказе встречаться с ним, пока турецкие войска не покинут Сирию, так как он не считает это необходимым условием для улучшения отношений с Турцией.

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