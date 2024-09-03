- Потенциальное оружие во время операции

Из-за предполагаемого нарушения Регулирования Оружия, региональное Отделение Криминального Расследования Полиции (RP-CID) провело рейд в Winterbach (район Ремс-Мурр). Тем не менее, во время рейда не было найдено никакого огнестрельного оружия, как объявил представитель RP-CID. Никто не пострадал, и общественная безопасность осталась в неприкосновенности. Сначала было неясно, на кого направлено расследование.

Процедуры в Winterbach временно приостановлены, с последующими расследованиями в очереди.

Пока неясно, совпадает ли эта инициатива с миссией Специального Отряда (SEK) в Winterbach в конце июня.

Приостановка операций в Winterbach связана с текущим расследованием в соответствии с 'Законом об Оружии', так как предполагаемое нарушение подпадает под его юрисдикцию. Еще не ясно, связаны ли предстоящие расследования и миссия SEK в июне.

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