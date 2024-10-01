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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Потенциальное нападение Израиля на Ливан может быть неизбежным.

 and  Grigoriy Williams
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Развертывание танков на северных территориях Израиля
Развертывание танков на северных территориях Израиля

Потенциальное нападение Израиля на Ливан может быть неизбежным.

Усиливающиеся признаки свидетельствуют о предстоящем наземном вторжении армии Израиля в Ливан. Министр обороны Израиля Бени Ганц объявил о начале нового этапа конфликта против «Хезболлы». Несмотря на призыв президента США Джо Байдена к немедленному прекращению огня, Пентагон направил дополнительные войска и истребители в регион Ближнего Востока.

СМИ, такие как "Вашингтон пост" и CBS News, сообщают о возможной близости операции, ссылаясь на анонимный источник в правительстве США, который сообщает о планах Израиля. Вторжение может начаться в ближайшее время.

Байден не подтвердил эти сообщения открыто, сказав во время интервью: "Я знаю больше, чем вы думаете, и я поддерживаю их остановку. Должен наступить перемирие сейчас". В результате Министерство обороны США объявило о переводе нескольких тысяч военнослужащих в регион Ближнего Востока с миссией обеспечить безопасность и защитить Израиль, если это будет необходимо. В состав подразделений входят эскадрильи различных типов истребителей, таких как F-15E, F-16, A-10 и F-22.

"Начало новой операции против «Хезболлы»"

Министр обороны Израиля Йоав Галант также объявил о начале новой операции против террористической организации «Хезболла». В заявлении его офиса говорится: "Новая операция против «Хезболлы» начнется в ближайшее время". Галант сделал эти заявления на встрече с руководителями региональных правительств на севере Израиля. Целью этого нового этапа является облегчение возвращения эвакуированных израильтян из приграничной зоны.

Примерно через год после начала конфликта в секторе Газа армия Израиля начала крупную военную операцию в Ливане на прошлой неделе и с тех пор провела масштабные воздушные бомбардировки, целями которых были силы «Хезболлы», расположенные там. Один из этих ударов, в пятницу, якобы привел к гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и высших членов организации.

Галант позже опроверг утверждения о том, что смерть Насраллы означает конец противостояния с поддерживаемой Ираном милицией. "Будут использованы все ресурсы", - сказал Галант, намекая на то, что если это будет необходимо, помимо ВВС, также будут задействованы военно-морские силы и наземные войска. Это усилило ожидания скорого наземного вторжения Израиля в Ливан.

Европейский союз выразил озабоченность по поводу эскалации ситуации в Ливане и призвал к немедленному прекращению огня между Израилем и «Хезболлой». Признавая потенциальное воздействие конфликта на региональную стабильность, Европейский союз призвал все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и искать дипломатическое решение.

В ответ на события верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики встретился с израильскими и ливанскими дипломатами, чтобы обсудить возможные пути деэскалации и разрешения конфликта. Европейский союз также предложил предоставить гуманитарную помощь пострадавшим гражданским лицам в Ливане, подчеркнув важность соблюдения международного гуманитарного права в период конфликта.

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