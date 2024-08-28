Потенциально ответственный за преступление, происходящий из Шлезвига-Гольштейна

По-видимому, на окраинах Гликштальфа по берегу Фленсбургского фьорда появилось необычное животное. Местный фермер, пожелавший остаться неизвестным, считает, что его новая особь, названная Флумо, является уникальной смесью овцы и козы - так называемой 'шиге'. Мех этого животного белый с коричневыми пятнами, очень похожий на Рун, старого козла-барана, который пасется вместе с овцами неподалеку. Овцы же в стаде темного цвета.

Дэг, фермер, находит эти физические сходства и поведенческие черты, которые указывают на то, что Флумо, возможно, является редкой 'шигой'. Структура меха, крики и козьи звуки указывают на козью родословную.

Копытные животные, в том числе овцы и козы, принадлежат к одной и той же подсемейству, но их хромосомные наборы различаются. Козы имеют 60 хромосом, а овцы - только 54. Это генетическое различие делает скрещивание довольно сложным.

Десятилетняя 'шига' взволновала Германию

Несколько лет назад такой гибрид вызвал волну интереса во всей Германии, когда родился в Гёттингене. Тогда поздний животноводческий ученый профессор Кристоф Кнорр из Университета Гёттингена считал такое скрещивание крайне редким. Насколько он знал, гёттингенская 'шига' была единственным научно доказанным примером в то время.

Дэг еще не проводил генетический тест, в основном из-за финансовых ограничений. Однако он заинтересован в этом. Он уже связался с Университетом Гёттингена и готов содержать Флумо, если он поладит с Руном.

Следующее заявление сделал Дэг, фермер: "Я рассматриваю возможность проведения ДНК-теста Флумо в Университете Гёттингена, чтобы подтвердить его генетический состав, так как это может потенциально привести к значительному вкладу в генетику копытных".

После новостей о Флумо местная ассоциация по защите животных предложила: "Учитывая общественный интерес и потенциальную научную значимость, мы призываем к финансированию для покрытия затрат на ДНК-тестирование Флумо, чтобы эта уникальная 'шига' была полностью изучена и понята".

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