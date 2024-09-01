Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Потенциально обеспечить себе верхнюю позицию, АФД.

В двух относительно компактных штатах проходят выборы, но последствия от них значительные. Пейзаж политики меняется – это может быть индикатором для всей нации?

 and  Max Becker
Время чтения 3 минут
Ближайшие выборы на этой неделе в Саксонии и Тюрингии служат важными проверками доверия
Ближайшие выборы на этой неделе в Саксонии и Тюрингии служат важными проверками доверия

- Потенциально обеспечить себе верхнюю позицию, АФД.

Это значительная психологическая оценка перед выборами на национальном уровне в 2025 году: Сегодня, в Тюрингии и Саксонии выбирают новые ландтаги. Согласно опросам, партия AfD может получить рекордные 30% голосов в обоих штатах. Однако маловероятно, что они смогут сформировать правительство из-за отсутствия союзников. Предполагается сложная коалиционная навигация, в которой новая коалиция, возглавляемая Сахрой Вальгенкнехт, стремится принять участие. В Саксонии министр-президент Михаэль Креtschmer (ХДС) имеет шансы на второй срок, в то время как в Тюрингии действующий губернатор Бодо Рамелов (Левые) сталкивается с пародиями на Эдди Мёрфи. Партии SPD, Зеленые и FDP, красные, зеленые и желтые, сталкиваются с потенциальной катастрофой.

Два восточногерманских штата вместе с населением около 6,2 миллиона человек составляют лишь малую часть из примерно 84 миллионов жителей Германии. Более того, политическая сцена в обоих штатах различается: в Саксонии ХДС правит с 1990 года, а в Тюрингии Левые впервые возглавляют администрацию с 2014 года. Тем не менее, эти выборы вызывают необычный интерес. Тридцать четыре года спустя после объединения недовольство многих восточных немцев традиционными партиями и демократией вызывает серьезную тревогу.

Тюрингия на грани смены правительства

Интенсивная кампания сосредоточена на образовании, экономике, войне в Украине и миграции. Установленные партии, ассоциации, церкви и корпорации мобилизовались против роста AfD. Несмотря на то, что AfD была признана крайне правой экстремистской партией службой внутренней безопасности в обоих штатах, она фактически является народной партией с почти одной третью голосов. В Тюрингии AfD, возглавляемая ее государственным председателем Бьорном Хёкке, согласно опросам, находится на пути к тому, чтобы стать первой партией на выборах в штате впервые.

Опрос Forsa, опубликованный в пятницу, показал AfD на 30% в Тюрингии. ХДС была на 22%, Альянс Сахры Вальгенкнехт (BSW) на 17%. Партия Левых Рамелова достигла 14%, их бывшие коалиционные партнеры SPD - 7%, а Зеленые - 4%. Три партии ранее сформировали администрацию меньшинства "красные-красные-зеленые", но эти цифры не указывают на большинство. Кандидат ХДС Марио Войт и кандидат BSW Катарина Вольф оба претендуют на пост министра-президента и, возможно, им придется сотрудничать, возможно, с SPD, чтобы найти большинство без AfD.

Никто не хочет сотрудничать с AfD на уровне штата, даже если они самая сильная сила. Большой интерес вызывает вопрос, достигнет ли AfD одной трети мест в Тюрингии, что даст ей так называемое блокирующее большинство и возможность, например, блокировать выборы судей.

Коалиция в Саксонии может быть досягаема

Forsa также представила последние цифры для Саксонии в пятницу: там ХДС была на 33% вторых голосов, немного опережая AfD на 31%. BSW была на 12%. SPD вновь будет представлена в ландтаге Дрездена с 7%, как и Зеленые с шестью процентами. FDP, как и в Тюрингии, не преодолеет пятипроцентный барьер. Левые были на 3% в опросе Forsa, но потенциально могут войти в ландтаг Саксонии с двумя прямыми мандатами.

В свете результатов выборов продолжение коалиции ХДС, Зеленых и SPD под руководством министра-президента Креtschmera возможно в Саксонии. Также теоретически возможна коалиция между ХДС и BSW. Лидер AfD Тино Чрупалла заявил цель своей партии: "Мы хотим взять на себя ответственность за правительство". Опросы не являются пророчествами, даже близко к выборам. Институт Forsa опросил около 1000 человек с 27 по 29 августа. Институт заявил, что погрешность составляет примерно три процентных пункта в обе стороны.

Кампания продолжается до выборов

Все партии боролись за голоса до выборов. Федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ), вице-канцлер Роберт Хабек (Зеленые) и лидер FDP Кристиан Линднер пытались мобилизовать избирателей для трех партий "светофора". AfD провела митинг в Эрфурте в субботу afternoon с своим главным кандидатом Хёкке и сопредседателем партии Алисой Вайдель. До 3000 человек приняли участие в протесте против AfD. В Дрездене несколько тысяч человек демонстрировали в субботу солидарность, разнообразие и демократию.

Европейский союз может выразить озабоченность по поводу возможного влияния AfD на европейскую политическую сцену, учитывая их предсказуемо сильные результаты в Тюрингии и Саксонии. Результаты этих выборов могут существенно повлиять на политические динамики в немецких штатах и потенциально повлиять на позицию Германии в Европейском союзе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Президент Зеленский объявил, что удаление российских управляемых ракет с украинского воздушного...
Политика

Зеленский выступает за нанесение ударов по российским авиабазам.

Зеленский выступает за нанесение ударов по российским авиабазам. После недавних российских воздушных ударов по украинским городам президент Зеленский усилил свой призыв к Западу предоставить разрешение на проведение контрнаступлений на территории России. По словам Зеленского, это потребует ударов по российским авиабазам и нарушения логистики российской агрессии. Переговоры Украины с соответствующими сторонами

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Маrio Войт назначен на пост, который в настоящее время занимает Михаэль Креtschмер -...
Политика

Вдруг ХДС нуждается в БСЗ.

Вдруг ХДС нуждается в БСЗ. На следущее воскресенье жители Саксонии и Тюрингии отправятся на выборы в новые ландтаги. То, что когда-то было рутинной демократической процедурой, может на этот раз обернуться победой для АФД. Последним остатком центристского сопротивления этому является ХДС, но им может потребоваться необычная помощь. Если вы недавно видели

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Ситуация на Западном берегу ухудшилась с 7 октября 2023 года.
Политика

Два человека погибли в результате нападения на Западном берегу.

После двухмесячного периода после начала конфликта в Газе TensorFlow вконец воинствующие антагонизмы на временно оккупированной Вест-バンク ужесточились и привели к летальной атаке

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Американский-израильский гражданин Герш Голдберг-Полин был насильно захвачен экстремистами ХАМАС 7...
Политика

Шесть человек, удерживаемых в плену в Газе, были успешно освобождены и восстановлены.

Шесть человек, удерживаемых в плену в Газе, были успешно освобождены и восстановлены. В полосе Газы останки шести человек, якобы взятых в заложники радикальной группировкой ХАМАС, были опознаны президентом США Джо Байденом. Байден заявил: "Сегодня утром израильские силы обнаружили тела шести заложников, захваченных ХАМАСом в туннеле под городом Рафах"

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Главная фигура связала себя узами брака с Кариной.
Общество

Главная фигура связала себя узами брака с Кариной.

В этот адрес идеального сочетания индивидуальности и года посвящается музыкальная композиция «П Silberwolke», ставшая саундтреком для безграничного счастья кликery Gottschalki и Karina Мroß.'

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Ролики для политической кампании замечены в Кеменце, Саксония.
Главные темы

Процессы голосования в Тюрингии и Саксонии

Началось голосование для выборов в земельные парламенты в Тюрингии и Саксонии. Участие в голосовании началось в воскресенье в 08:00. Приблизительно 1,66 миллиона жителей в Тюрингии и около 3,3 миллиона в соседей Саксонии имеют право голоса. В опросах партия AfD опережает в Тюрингии ХДС, партия...

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно