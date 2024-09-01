- Потенциально обеспечить себе верхнюю позицию, АФД.

Это значительная психологическая оценка перед выборами на национальном уровне в 2025 году: Сегодня, в Тюрингии и Саксонии выбирают новые ландтаги. Согласно опросам, партия AfD может получить рекордные 30% голосов в обоих штатах. Однако маловероятно, что они смогут сформировать правительство из-за отсутствия союзников. Предполагается сложная коалиционная навигация, в которой новая коалиция, возглавляемая Сахрой Вальгенкнехт, стремится принять участие. В Саксонии министр-президент Михаэль Креtschmer (ХДС) имеет шансы на второй срок, в то время как в Тюрингии действующий губернатор Бодо Рамелов (Левые) сталкивается с пародиями на Эдди Мёрфи. Партии SPD, Зеленые и FDP, красные, зеленые и желтые, сталкиваются с потенциальной катастрофой.

Два восточногерманских штата вместе с населением около 6,2 миллиона человек составляют лишь малую часть из примерно 84 миллионов жителей Германии. Более того, политическая сцена в обоих штатах различается: в Саксонии ХДС правит с 1990 года, а в Тюрингии Левые впервые возглавляют администрацию с 2014 года. Тем не менее, эти выборы вызывают необычный интерес. Тридцать четыре года спустя после объединения недовольство многих восточных немцев традиционными партиями и демократией вызывает серьезную тревогу.

Тюрингия на грани смены правительства

Интенсивная кампания сосредоточена на образовании, экономике, войне в Украине и миграции. Установленные партии, ассоциации, церкви и корпорации мобилизовались против роста AfD. Несмотря на то, что AfD была признана крайне правой экстремистской партией службой внутренней безопасности в обоих штатах, она фактически является народной партией с почти одной третью голосов. В Тюрингии AfD, возглавляемая ее государственным председателем Бьорном Хёкке, согласно опросам, находится на пути к тому, чтобы стать первой партией на выборах в штате впервые.

Опрос Forsa, опубликованный в пятницу, показал AfD на 30% в Тюрингии. ХДС была на 22%, Альянс Сахры Вальгенкнехт (BSW) на 17%. Партия Левых Рамелова достигла 14%, их бывшие коалиционные партнеры SPD - 7%, а Зеленые - 4%. Три партии ранее сформировали администрацию меньшинства "красные-красные-зеленые", но эти цифры не указывают на большинство. Кандидат ХДС Марио Войт и кандидат BSW Катарина Вольф оба претендуют на пост министра-президента и, возможно, им придется сотрудничать, возможно, с SPD, чтобы найти большинство без AfD.

Никто не хочет сотрудничать с AfD на уровне штата, даже если они самая сильная сила. Большой интерес вызывает вопрос, достигнет ли AfD одной трети мест в Тюрингии, что даст ей так называемое блокирующее большинство и возможность, например, блокировать выборы судей.

Коалиция в Саксонии может быть досягаема

Forsa также представила последние цифры для Саксонии в пятницу: там ХДС была на 33% вторых голосов, немного опережая AfD на 31%. BSW была на 12%. SPD вновь будет представлена в ландтаге Дрездена с 7%, как и Зеленые с шестью процентами. FDP, как и в Тюрингии, не преодолеет пятипроцентный барьер. Левые были на 3% в опросе Forsa, но потенциально могут войти в ландтаг Саксонии с двумя прямыми мандатами.

В свете результатов выборов продолжение коалиции ХДС, Зеленых и SPD под руководством министра-президента Креtschmera возможно в Саксонии. Также теоретически возможна коалиция между ХДС и BSW. Лидер AfD Тино Чрупалла заявил цель своей партии: "Мы хотим взять на себя ответственность за правительство". Опросы не являются пророчествами, даже близко к выборам. Институт Forsa опросил около 1000 человек с 27 по 29 августа. Институт заявил, что погрешность составляет примерно три процентных пункта в обе стороны.

Кампания продолжается до выборов

Все партии боролись за голоса до выборов. Федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ), вице-канцлер Роберт Хабек (Зеленые) и лидер FDP Кристиан Линднер пытались мобилизовать избирателей для трех партий "светофора". AfD провела митинг в Эрфурте в субботу afternoon с своим главным кандидатом Хёкке и сопредседателем партии Алисой Вайдель. До 3000 человек приняли участие в протесте против AfD. В Дрездене несколько тысяч человек демонстрировали в субботу солидарность, разнообразие и демократию.

Европейский союз может выразить озабоченность по поводу возможного влияния AfD на европейскую политическую сцену, учитывая их предсказуемо сильные результаты в Тюрингии и Саксонии. Результаты этих выборов могут существенно повлиять на политические динамики в немецких штатах и потенциально повлиять на позицию Германии в Европейском союзе.

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