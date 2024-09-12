Потенциальная забастовка на Боинге, когда профсоюзные работники проголосуют сегодня за предложенное трудовое соглашение.

Буйнг tonight столкнётся с решающим голосованием профсоюза, которое может побудить сотрудников покинуть свои посты на центре запасных частей в Орегоне и трёх заводах по производству самолётов, а также на заводе по изготовлению деталей в районе Сиэтла. Эта забастовка может произойти, несмотря на то, что профсоюз и компания достигли предварительного соглашения о четырёхлетнем контракте, чтобы предотвратить остановку работы.

Некоторые из выгод, предусмотренных в контракте, предусматривают увеличение зарплаты членов профсоюза не менее чем на 25% в течение четырёхлетнего периода. Представители профсоюза, объявившие о предварительном соглашении в воскресенье, описали его как "лучший контракт, который мы когда-либо заключали в своей истории". Однако сотрудники недовольны: они чувствуют, что их заставляют принять два прошлых соглашения, которые ликвидировали их традиционные пенсионные планы и повысили стоимость медицинского страхования.

Профсоюз согласился на эти непопулярные соглашения в прошлые годы, когда Буйнг показывал существенные прибыли. Профсоюз пошёл на компромисс тогда из-за опасений, что Буйнг переведёт рабочие места профсоюза на не профсоюзные заводы, которые компания угрожала создать.

Злость сотрудников также накапливалась в течение многих лет из-за различных проблем, которые были либо трагическими, либо позорными, либо финансово катастрофическими для Буйнга. Эти проблемы включают "две фатальные аварии", которые унесли жизни 346 человек, "20-месячное прекращение полётов его самого продаваемого самолёта" и "отсоединение заглушки двери самолёта Alaska Airlines" в январе, потому что самолёт покинул завод без четырёх болтов, необходимых для её крепления. Буйнг признался в совершении уголовного обмана регулирующих органов в этом году и понес более $33 миллиардов чистых операционных убытков с тех пор, как показал прибыль в 2018 году, в результате чего его кредитный рейтинг приблизился к "мусорному" статусу.

Члены профсоюза организовали многочисленные демонстрации возле объектов Буйнга на этой неделе и, в конечном счёте, могут отказаться от нового контракта, который лидеры профсоюза заключили с управлением Буйнга. Если они откажутся от сделки, они могут проголосовать за начало забастовки уже в пятницу.

Забастовка не повлияет на авиационное сообщение. Самолёты, уже поставленные авиакомпаниям и находящиеся в эксплуатации по всему миру, продолжат полёты. Однако она может привести к задержкам поставок самолётов, которые запланированы для авиакомпаний, прекратив основной источник доходов Буйнга.

В зависимости от продолжительности забастовки, она также может создать проблемы для почти 10 000 поставщиков Буйнга, разбросанных по всем 50 штатам США. Помимо 33 000 членов профсоюза из почти 150 000 сотрудников Буйнга в США, компания оценивает свой собственный годовой вклад в экономику США в $79 миллиардов, поддерживая 1,6 миллиона рабочих мест напрямую и косвенно.

Прогнозы голосования "против" соглашения

Даже если избиратели не поддержат новый контракт, забастовка не гарантирована. Для начала забастовки потребуется двух-thirds majority голосования членов профсоюза. Если менее двух-thirds членов проголосуют за забастовку, контракт всё ещё вступит в силу, даже если большинство членов профсоюза его не поддерживает.

Буйнг называет сделку с Международной ассоциацией машиностроителей (IAM) самой щедрой, которую когда-либо заключал с профсоюзом. Новый CEO Келли Ортберг, который находится на посту всего месяц, обещает "перезагрузить" отношения с профсоюзом.

Джон Холден, президент местной IAM, который возглавлял переговоры и поддерживает соглашение, теперь предсказывает, что члены откажутся от контракта и проголосуют за забастовку.

"Ответ людей таков, что этого недостаточно. На данный момент я думаю, что он будет отклонён, и наши члены проголосуют за забастовку", - сказал Холден в интервью "Сиэтл Таймс", которое профсоюз подтвердило CNN.

Ортберг выпустил заявление к членам профсоюза в среду вечером, призывая их поддержать, но признал, что рядовые члены хранят значительное недовольство компанией.

"Я знаю, что реакция на наше предварительное соглашение с IAM была эмоциональной. Я понимаю и уважаю эту эмоцию, но я прошу вас не жертвовать возможностью обеспечить наше будущее вместе из-за разочарований прошлого", - сказал он.

Если они проголосуют за забастовку, она начнётся в 23:59 по тихоокеанскому времени в четверг или в 02:59 по восточному времени в пятницу. Голосование продолжается до 18:00 по тихоокеанскому времени в четверг, и результаты голосования должны быть известны вскоре после этого.

Холден, обещая поддержать работников, если они проголосуют за забастовку, сказал членам в сообщении во вторник, что руководство профсоюза рекомендует принять сделку, потому что она представляет собой лучший достижимый результат без забастовки.

"Мы рекомендовали принятие, потому что мы не можем гарантировать, что сможем добиться большего в забастовке", - сказал он в этом сообщении. "Но это ваше решение, и это решение, которое мы будем защищать и поддерживать, независимо от того, что произойдёт. Мы добились всего, что смогли в переговорах, не прибегая к забастовке. Теперь членам предстоит принять это в свои руки".

Голосование "против" соглашения может не привести к забастовке

Однако интенсивность недовольства рядовых членов Буйнгом, а также необычные правила профсоюза будут определять, пойдут ли работники на забастовку.

Эти правила предусматривают, что члены будут голосовать дважды в четверг. Первый голос - за ратификацию соглашения. Если более 50% членов проголосуют за предварительное соглашение, оно официально будет утверждено, предотвращая забастовку, независимо от того, сколько работников проголосуют за забастовку. Но даже если большинство проголосует "против" контракта, работники не пойдут на забастовку, если менее двух-thirds членов также проголосуют за забастовку. Если менее двух-thirds членов проголосуют против забастовки, контракт вступит в силу, независимо от результатов голосования по ратификации.

В 2002 году произошёл раскол голосов, когда 62% проголосовали против ратификации сделки, и только 61% проголосовали за забастовку. Это был последний случай, когда такая ситуация привела к ратификации сделки в Буйнге. Последний раз рабочая сила бастовала в 2008 году.

Содержание соглашения

Договор, заключенный в воскресенье, гарантировал работникам минимальное увеличение зарплаты на 25% в течение срока действия договора, составляющего четыре года. Кроме того, обещались индексации заработной платы в зависимости от уровня жизни, что могло привести к еще более высоким зарплатам. Кроме того, договор предусматривал снижение дополнительных расходов работников на медицинское страхование и увеличение взносов компании в пенсионные фонды.

Договор также включал обязательство компании производить следующий коммерческий самолет на заводе в Вашингтоне, штат, который является профсоюзным. В течение многих лет Boeing предупреждал о перемещении производства на не профсоюзный завод. В 2009 году они это сделали, всего через год после забастовки 2008 года, и продолжают строить 787 Dreamliner там. Однако в 2021 году производство Dreamliner на профсоюзном заводе в Вашингтоне было прекращено.

Несмотря на предварительное соглашение о четырехлетнем контракте, включающем увеличение зарплаты на 25% для членов профсоюза, недовольство сохраняется из-за прошлых соглашений, которые ликвидировали традиционные пенсионные планы и повысили стоимость медицинского страхования. Если члены профсоюза отклонят новый контракт, они могут проголосовать за проведение забастовки на центре запчастей Boeing в Орегоне и трех авиационных заводах в районе Сиэтла.

Договор, который также предусматривает снижение затрат на медицинское страхование и увеличение взносов в пенсионные фонды, может быть принят даже в том случае, если большинство членов профсоюза выступают против него, при условии, что против забастовки проголосуют менее двух третей. Это правило, уникальное для контрактов Boeing, может предотвратить забастовку, даже если большинство членов профсоюза проголосуют против договора.

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