Потенциальная стоимость масла может еще больше увеличиться.

Недавний спрос на молоко с меньшим количеством и более высоким содержанием жира существенно повлиял на цены на масло. Об этом сообщил директор ассоциации молочной промышленности Бьёрн Бёргermann, сославшись на сокращение поставок молока от фермеров и снижение содержания жира в сырье. Также на рост цен повлияло сокращение доступности жира из-за увеличения спроса на другие молочные продукты, такие как сыр, и уменьшение импорта масла. Цены на масло существенно выросли, и стоимость размазываемого жира почти на 21% выше, чем в прошлом году. Розничная торговля в конечном итоге определяет конечную цену масла в магазинах.

В то время как сектор торговли хранил молчание по поводу возможного роста цен, нехватка базовых сырьевых материалов повлияла на затраты на производство и распределение. Директор Немецкой ассоциации продовольственной торговли Филипп Хеннеркес подчеркнул эту проблему. Промышленные гиганты Aldi Nord, Lidl и Rewe отказались комментировать динамику цен. По данным Немецкой ассоциации молочных фермеров, оптовые цены на блоковое масло превысили рекордный показатель 2022 года в 7,95 евро за килограмм, и аналогичные увеличения ожидаются для фасованного масла после праздников.

Бёргermann заверил, что цены в прошлом колебались, и "они всегда росли и падали". По данным Федерального статистического управления, в июле 2024 года потребители платили на 39% больше за масло, чем в 2020 году. Число молочных коров и молочных ферм в Германии сокращается уже много лет, и в 2023 году осталось всего 3,7 миллиона животных и 50 600 ферм.

Парафраз текста о ценах на масло:

Высокий спрос на молоко с меньшим количеством и более высоким содержанием жира повлиял на цены на масло. Об этом сообщил директор ассоциации молочной промышленности Бьёрн Бёргermann. Факторами, способствующими росту цен, стали сокращение поставок молока от фермеров, снижение содержания жира в сырье, увеличение спроса на другие молочные продукты, такие как сыр, и существенное сокращение импорта масла. В результате цены на масло существенно выросли, и стоимость размазываемого жира почти на 21% выше, чем в прошлом году. Розничная торговля в конечном итоге определяет конечную цену масла в магазинах.

Сектор розничной торговли хранил молчание по поводу возможного роста цен, но нехватка сырьевых материалов существенно повлияла на затраты на производство и распределение. Директор Немецкой ассоциации продовольственной торговли Филипп Хеннеркес подчеркнул эту проблему. Aldi Nord, Lidl и Rewe отказались комментировать динамику цен. По данным Немецкой ассоциации молочных фермеров, оптовые цены на блоковое масло превысили рекордный показатель 2022 года в 7,95 евро за килограмм, и аналогичные увеличения ожидаются для фасованного масла после праздников.

Хотя цены в прошлом колебались, по словам Бёргermann, "они всегда росли и падали". По данным Федерального статистического управления, в июле 2024 года потребители платили на 39% больше за масло, чем в 2020 году. Число молочных коров и молочных ферм в Германии сокращается уже много лет, и в 2023 году осталось всего 3,7 миллиона животных и 50 600 ферм.

Флуктуации цен на масло обусловлены изменениями в спросе на молоко, сдвигом в сторону молока с более высоким содержанием жира, как отметил Бьёрн Бёргermann, директор ассоциации молочной промышленности. Как сообщает Федеральное статистическое управление, в июле 2024 года потребители платили на 39% больше за масло, чем в 2020 году, что отражает исторические взлеты и падения цен на масло, о которых упоминал Бёргermann.

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