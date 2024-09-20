Потенциальная стоимость для республиканцев от постоянных заявлений Трампа о фальсификации выборов

В среду республиканский спикер Палаты представителей Майк Джонсон потерпел неудачу в попытке принять шестимесячное временное финансирование правительства, в которое обязательно должен был войти раздел, ограничивающий доступ американских избирателей, согласно прихотям Трампа.

Настойчивое лоббирование республиканского кандидата в законопроект, незаконно целящийся на голосование неграждан, оставило Джонсона в тупике, без видимых путей выхода, что может спровоцировать политический кризис в Вашингтоне перед предстоящими выборами.

Стратегия не имела шансов на принятие нового законодательства из-за оппозиции сенатских демократов и нехватки поддержки среди 16 членов своей партии из-за непреодолимых требований некоторых упрямых консерваторов о существенных сокращениях бюджета. Теперь Джонсон, похоже, вынужден вести переговоры с сенатскими демократами о временном финансировании правительства, но учитывая морально сомнительное большинство республиканцев в Палате представителей и влияние Трампа, каждый его шаг будет сопряжен с риском, если он хочет сохранить свою должность после предстоящих побед республиканцев на выборах в ноябре.

Трамп, похоже, разжигает внутрипартийный конфликт в ГОП, что может иметь катастрофические последствия в ноябре. В истории партии, контролирующей Палату представителей, традиционно лежит наибольшая ответственность за последствия правительственного shutdown, учитывая их первоначальную ответственность за финансирование. Если Джонсон не уложится в срок финансирования до 1 октября, федеральное правительство может временно прекратить свою работу.

Трамп не привык советоваться с лидером сенатских республиканцев Митчем Макконнеллом, опытным сенатором из Кентукки, который предупредил во вторник, что shutdown "политически глупо" проводить так близко к выборам, так как основная ответственность за вину ляжет на республиканцев.

Самоиндуцированная рана для ГОП в штате Трампа

Ирония в том, что решение Трампа поддерживать эту политическую неразбериху может наиболее драматически повлиять на республиканцев в Палате представителей в Нью-Йорке, где его позиция рискует поставить под угрозу хрупкое большинство ГОП в нескольких конкурентных округах Палаты представителей, которые перешли на красный цвет на выборах 2022 года и стали опорой для скромного большинства ГОП.

Кризис, вызванный shutdown, который еще больше отдалит избирателей, представляет серьезную угрозу для самых уязвимых республиканцев по всей стране, потенциально усугубляя их шаткое положение на выборах в ноябре.

Один из самых уязвимых республиканских конгрессменов, представитель Майк Лоулер из 17-го избирательного округа, считает, что кризис разрешится без shutdown и что законопроект о финансировании пройдет без избирательного мероприятия, которого добивается Трамп.

С другой стороны, другой рискующий республиканец из Нью-Йорка, представитель Марк Моллино, который получил поддержку на митинге Трампа в Юниондейле, поддержал законопроект среды, но выступил против использования угрозы shutdown для политического заявления. "Мы должны гарантировать непрерывность работы правительства".

Предложенное избирательное мероприятие, которое ранее прошло в Палате представителей в виде отдельного голосования, требует документального подтверждения гражданства США для голосования на выборах. Критики утверждают, что такое законодательство может лишить права голоса квалифицированных граждан, не имеющих необходимых документов, и считают, что законодательство является бесполезной попыткой решить несуществующую проблему.

Джонсон пока поддерживает утверждения Трампа о фальсификациях на выборах после 2020 года и в текущем цикле, но его непрекращающаяся погоня за одобрением Трампа и поддержкой своей базы, похоже, ввергает Джонсона в глубокую проблему. Кроме того, Джонсон не смог предоставить доказательства своих необоснованных утверждений о том, что неавторизованные иммигранты могут голосовать на выборах в ноябре.

На данный момент неясно, насколько далеко Трамп готов пойти в продвижении этого вопроса, учитывая его безнадежное будущее. Одно возможное объяснение неудачной попытки Джонсона ввести эту тему во вторник может заключаться в его желании продемонстрировать своим республиканским коллегам, а также бывшему президенту бесполезность борьбы.

"Теперь мы возвращаемся к плану игры, разрабатываем новую стратегию и находим решение", - сказал Джонсон журналистам, когда разочарование среди членов республиканцев в Палате представителей усилилось из-за отсутствия четкого пути вперед. Однако Джонсон по-прежнему не имеет ясной стратегии для выхода из этой ситуации.

Голосование, которое только подлило масла в огонь разочарования ГОП

Представительница республиканцев из Джорджии Марджори Тейлор Грин, которая яростно поддерживает Трампа и является постоянной занозой для Джонсона, воздержалась от голосования во вторник. Она осталась загадочной в отношении своей поддержки shutdown, вместо этого назвав план спикера "полным провалом" и добавив, что "мы могли бы завершить двенадцать отдельных законопроекта о бюджете без этого месяца".

Разрастающийся конфликт на Капитолийском холме не является первым случаем, когда личные политические амбиции Трампа ставят под угрозу интересы его партии. Его поддержка слабых кандидатов на выборах 2022 года, в основном из-за их послушания ложным утверждениям о фальсификациях на выборах, казалось, способствовала предсказанному провалу республиканцев на выборах. Кроме того, спорные кампании Трампа, похоже, стоили партии контроля над Сенатом в нескольких колеблющихся штатах.

Вмешательство Трампа в политическую проблему Джонсона еще больше объясняет положение ГОП, которое часто толкает их в невыгодные позиции и конфликтные ситуации, которые они не могут выиграть, тем самым способствуя репутации этого Конгресса как одного из самых непродуктивных в истории. Джонсон, который сменил бывшего спикера Кевина Маккарти в прошлом году, часто боролся с управлением своей партией.

Озабоченность лидеров республиканцев продвижением ложных утверждений Трампа о фальсификациях на выборах является тревожным знаком перед выборами, на которых сам Трамп намекнул, что они могут не быть честными и справедливыми. В 2020 году, подобно своей нынешней позиции, Трамп, похоже, готовится утверждать, что его несправедливо лишили победы, если он проиграет вице-президенту Камале Харрис, демократическому кандидату.

На своей личной социальной сети он написал в среду перед голосованием в Палате представителей: "Демократы регистрируют незаконных избирателей в огромных количествах прямо сейчас - они будут голосовать на президентских выборах 2024 года, и это неприемлемо". Однако нет никаких доказательств, подтверждающих это утверждение. Тем не менее, Трамп выразил предупреждение: "Если республиканцы не смогут обеспечить принятие закона SAVE и каждую деталь, они не должны рассматривать никакого типа Продолжительного разрешения в любой ситуации".

Решение Трампа провести митинг в Нью-Йорке, государстве, которое, как ожидалось, не будет конкурентным в ноябре, озадачило многих стратегов. Но Трамп наслаждается выступлениями на своей родной территории и праздновал большое количество зрителей на арене Nassau Coliseum на Лонг-Айленде. учитывая, что Трамп получает широкое освещение в консервативных СМИ и вскоре планирует посетить ключевые штаты, его митинги поддержки в родном штате, скорее всего, нанесли минимальный ущерб.

В целом, он отлично провел время, непрерывно критикуя Харрис за ее экономическую и иммиграционную политику, высмеивая возраст президента Джо Байдена и отрицая существование изменения климата, и изображая Нью-Йорк как город, страдающий от преступности.

"Мы победим Нью-Йорк", - воскликнул Трамп, хвастаясь тем, что он единственный республиканец, способный поставить штат Нью-Йорк на карту, в тот же день, когда профсоюз Teamsters отказался поддержать кандидата в президенты после поддержки демократов в последнее время. Это было серьезное поражение для Харрис, отражающее способность Трампа влиять на рабочих и переориентировать ранее корпоративную Республиканскую партию на рабочих.

"Приятно снова увидеть вас", - сказал Трамп своей аудитории, когда тихо звучала ария Пуччини "Нэсун Дорма", покидая сцену.

Продолжающийся спор о доступе к голосованию стал основным предметом разногласий в политической сфере, и спикер Палаты представителей Майк Джонсон сталкивается с давлением на то, чтобы уступить требованиям Трампа.

Неспособность Джонсона обеспечить достаточно голосов в своей партии, а также оппозиция сенаторов-демократов потенциально могут привести к политическому кризису перед выборами.

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