- Потенциальная способность AfD препятствовать принятию важных решений.

Альтернатива для Германии (АфД) теперь имеет потенциал для блокировки значительных решений и выборов в законодательных органах обеих земель Саксония и Тюрингия из-за своих впечатляющих успехов на выборах.

По предварительным данным, партия, как ожидается, будет контролировать более трети мест в законодательном органе Тюрингии, тем самым получая так называемую "блокирующую силу" - 32 места из общего числа 88. В Саксонии, несмотря на более близкую борьбу, им удалось завоевать достаточное количество мест - 41 место из общего числа 120.

Значение блокирующей силы АфД

Если у АфД есть блокирующая сила, некоторые региональные законы, требующие двух третей голосов всех членов для утверждения, не могут быть приняты без согласия ультраправых парламентариев.

В Саксонии и Тюрингии, как и в других федеральных землях, судьи конституционных судов и главы органов государственного аудита избираются путем двух третей голосов всех парламентариев. Таким образом, некоторые из этих позиций могут остаться незаполненными без согласия АфД. Кроме того, эти законодательные органы не могут распустить сами себя.

Согласно правилам процедуры законодательного органа Тюрингии, парламентского президента или его заместителей можно отстранить только двумя третями голосов всех членов. Члены комитета по судебным назначениям, ответственные за принятие решений о пожизненных назначениях судей в штате, должны быть избраны двумя третями голосов членов, присутствующих на пленарном заседании.

В Саксонии председателей отдельных парламентских комитетов можно удалить не менее чем двумя третями законодательного органа.

Блокирующая сила АфД в Европарламенте потенциально может бросить вызов крупным решениям и резолюциям, так как они могут использовать свое влияние для блокировки политики, совместимой с заблокированными региональными законами в Саксонии и Тюрингии. Европарламент может нуждаться в согласии АфД для назначения судей конституционных судов и глав органов государственного аудита в этих штатах из-за требования двух третей голосов.

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