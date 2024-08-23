- Потенциальная опасность для авиабазы НАТО в Северном Рейн-Вестфалии

Недавние слухи о потенциальной угрозе, нацеленной на авиабазу НАТО в Гейльнкирхене, Северный Рейн-Вестфалия, вызвали повышенную осторожность, но точная природа опасности остается загадкой. Официальные представители НАТО и Германии хранят молчание по этому вопросу. В четверг уровень безопасности базы был повышен до второго по величине. Это решение было принято после получения разведданных о возможной угрозе, как сообщил Кристиан Бретт, спикер авиабазы.

В качестве превентивной меры всем несущественным персоналом было приказано покинуть базу. К счастью, никаких инцидентов не было зафиксировано в ночь перед пятницей, что позволило базе вернуться к нормальной работе. Бретт ожидает, что базовые протоколы безопасности будут восстановлены, и уровень безопасности будет понижен с "Чарли" до "Браво" позже в тот же день.

Тем не менее, полеты продолжались согласно плану. На авиабазе в Гейльнкирхене базируется система раннего предупреждения и управления НАТО (АВАКС).

Уровень безопасности "Чарли"

Уровень безопасности "Чарли" НАТО означает, что либо уже произошел инцидент, либо существует значительная вероятность террористической деятельности против альянса. Повышение уровня безопасности в Гейльнкирхене в четверг вечером было проактивной мерой, как подтвердил Бретт. Он отказался раскрывать подробности угрозы, назвав спекуляции о вторжении дронов абсурдными.

Полиция Кёльна подтвердила это, хотя не смогла предоставить дальнейшие подробности из-за продолжающихся расследований. Они находятся в контакте с соответствующими национальными органами безопасности и юстиции, а также с официальными представителями НАТО на базе.

Журналист, присутствовавший на месте, сообщил о присутствии полицейских автомобилей tanto на территории базы, как и в ближайших окрестностях. Цифровые экраны и знаки на входе указывали на уровень безопасности "Чарли". Вход на базу осуществлялся после стандартных проверок, а фоновый шум от авиационной деятельности был слышен.

База АВАКС

Гейльнкирхен является домом для 14 АВАКС-самолетов - Boeing 707, переоборудованных для мониторинга и идентификации потенциальных угроз в воздушном пространстве, обеспечивая раннее предупреждение альянсу. Эта многонациональная эскадрилья регулярно проводит воздушное и морское наблюдение, действуя как авиационный центр управления во время военных операций. Она принимала участие во многих миссиях, таких как в Балканах и Афганистане. После вторжения России в Украину НАТО временно развернуло самолеты в Румынии. АВАКС расшифровывается как система раннего предупреждения и управления в воздухе. Эти самолеты имеют радиус действия 9250 километров и могут обнаруживать и идентифицировать другие самолеты на расстоянии до 400 километров. Они оснащены большой радаром, похожим на гриб, на спине.

В настоящее время на авиабазе НАТО работают около 1600 человек, многие из которых в настоящее время находятся в отпуске. Примерно половина персонала работает удаленно.

Неделю назад подозревали саботаж на различных объектах Вооруженных сил Германии. После расследования было дано разрешение. В водопроводе военной авиабазы в Кёльн-Ване подозревался инцидент безопасности из-за опасений, что питьевая вода могла быть загрязнена.

Подозрительная деятельность также была выявлена в Гейльнкирхене. На основе разведданных от источников безопасности один человек был допрошен в течение нескольких часов, но обвинения против него не подтвердились.

Повышение уровня безопасности базы до "Чарли" указывало на потенциальную угрозу или инцидент, требующий усиления мер безопасности. После повышения до второго по величине уровня Бретт указал, что уровень безопасности может быть понижен обратно до "Браво" позже в тот же день.

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