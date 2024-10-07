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СпортНовостиФормула 1

Потенциальная опасность быстрого ухода Верштаппена из Red Bull наступает.

Лицо, обладающее правом на отзыв

 and  Vladimir Milov
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Потенциальная опасность быстрого ухода Верштаппена из Red Bull наступает.

Макс Ферстаппен по-прежнему возглавляет чемпионат мира «Формулы-1», но его преимущество над Ландо Норрису сокращается. Это частично связано с недовольством Ферстаппена своей машиной, что создает проблему для его команды Red Bull.

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко признает, что несмотря на предыдущие успехи, существует риск, что чемпион мира «Формулы-1» Макс Ферстаппен может перейти в другую команду. Марко выразил свои опасения: «Всегда есть этот риск». Он добавил: «Когда он в машине, его цель — победить. Но условия должны быть правильными. Если они не такие, он может просто сказать: «Хватит!».

Контракт Ферстаппена с Red Bull действует до конца 2028 года, но он имеет право расторгнуть его в определенных обстоятельствах, как объяснил Марко: «У большинства топ-пилотов есть условие о досрочном расторжении контракта на основе результатов. У Макса тоже что-то подобное. Так что, если мы не сможем предоставить ему машину, способную бороться за победу, это то, что он будет рассматривать».

81-летний австриец надеется, что RB20 скоро вернется к тому высокому уровню производительности, который был в первой половине сезона. Модификации, внесенные после гонки в Сингапуре, где Ферстаппен финишировал вторым, были «первым шагом» в этом направлении, по словам Марко. Однако Red Bull, которая выиграла все гонки, кроме одной, в прошлом году, сейчас только вторая в чемпионате конструкторов — и тренд идет вниз. Ферстаппен все еще лидирует в чемпионате пилотов с преимуществом в 52 очка над Ландо Норрисом в McLaren, но он не выигрывал гонку с конца июня.

Даже после того, как FIA наложила на него штраф, Ферстаппен угрожал уйти из «Формулы-1». Он заявил: «Вещи такого рода определенно влияют на мое будущее. Если ты не можешь быть самим собой или вынужден иметь дело с такими глупыми вещами, для меня это определенно не вариант продолжать в спорте». Ранее Ферстаппен описал свою машину как «сломанную», имея в виду ее производительность. Стеwards FIA сочли это «грубым, грубым и оскорбительным» и «неподходящим для эфира». В результате: общественные работы для Ферстаппена.

Несмотря на трудности Red Bull в сохранении прежнего доминирования в «Формуле-1», и команда теперь только вторая в чемпионате конструкторов, Макс Ферстаппен продолжает демонстрировать свою приверженность спорту, даже угрожая уйти из-за штрафа, наложенного FIA. Его контракт, продленный до 2028 года, дает ему право уйти, если производительность его машины не улучшится, так как в его контракте есть условие о досрочном расторжении на основе результатов.

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