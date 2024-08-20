- Потенциальная актриса употребляет потенциально вредные ягоды

Курьезное любопытство Алисии Сильверстоун может привести к опасным последствиям. Известная американская актриса в настоящее время находится в Англии и обнаруживает на улице незнакомое растение. Она подходит к нему, не проверив сначала, безопасны ли ягоды, и сразу же пробует одну на камеру.

"Не ешьте это" - момент Сильверстоун: она откусывает

Она делится своим открытием в видео TikTok, спрашивая: "Я нашла что-то, но не знаю, что это. Не могли бы вы помочь мне?" Держа в руке жевательную ягоду, она спрашивает, не могут ли они быть помидорами. "Нет," - заключает она. Ошибаясь, она роняет первую ягоду и затем откусывает вторую, выражая сомнения: "Я не думаю, что вы должны есть это... Кто-нибудь знает, что это такое?"

Многие пользователи в разделе комментариев считают, что ягоды могут быть от дерева коралла, также известного как финиковая ягода. Поступают тревожные комментарии: "Алисия, это опасно!" или "Даже мои дети знают лучше, чем это, Алисия". Другие выражают беспокойство о ее здоровье, спрашивая о ее самочувствии.

Если окажется, что это ягоды дерева коралла, Сильверстоун, прославившаяся ролью в "Слишком заботливой", может столкнуться с некоторыми побочными эффектами. Согласно Университетской больнице Бонна, употребление всего двух таких ягод может быть вредным. Симптомы могут включать боль в животе, диарею и дискомфорт в желудке, сопровождающиеся тошнотой. Летальная доза остается неопределенной.

Алисия Сильверстоун выражает свой интерес к незнакомому растению, замечая, что у него есть фрукты и орехи, когда она замечает семена на ягодах, которые нашла. После того, как пользователи TikTok сказали ей, что ягоды, возможно, от дерева коралла, она сожалеет о своем решении, признаваясь: "Я должна была знать лучше, это 'Фрукты и орехи' с потенциально опасного дерева".

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