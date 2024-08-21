- Потайные воры, нацеленные на источники электроэнергии, намеренно нарушают усилия по борьбе со свиной чумой.

В борьбе против африканской чумы свиней (АЧС) район Рейн-Неккар приостановил деятельность кукурузных лабиринтов и ужесточил правила для кемпинга и рыбалки. Теперь, независимо от того, ради удовольствия или бизнеса, люди ограничены передвижением по общественным тропам в течение 15 метров до воды, как заявил представитель администрации района Хайдельберг. Также запрещено дикое camping.

Комиссар Дорен Кусс по здравоохранению и общественной безопасности объявила, что эти меры направлены на снижение беспокойства диких кабанов и таким образом предотвращение быстрого распространения заболевания. Общие руководящие принципы также были пересмотрены в соответствии с регламентом ЕС.

Воровство электрощитов как саботаж

В попытке предотвратить распространение заболевания район установил 90-сантиметровые электрические заборы вдоль федеральных дорог, питающиеся от аккумуляторных электрощитов. К сожалению, такие электрощиты стали жертвами краж, сообщает Кусс. Эти кражи саботируют наши усилия по контролю АЧС и являются незаконными.

Севернее Хемсбаха охотник недавно обнаружил зараженного дикого кабана. В районе нет других зарегистрированных случаев, заявил представитель. Люди не подвержены вирусу, но он высококонтагиозен и часто смертелен как для домашних, так и для диких свиней.

Мандат на поводок и запрет на геокэшинг

Владельцы кукурузных лабиринтов теперь должны дождаться поиска с помощью дронов диких кабанов, трупов или связанных остатков, прежде чем начать косить или собирать урожай. Кроме того, в районе около 3 километров от места нахождения зараженного животного собаки должны быть на поводке, и только обозначенные пути открыты для езды на велосипеде, верховой езды и ходьбы. Запрещены геокэшинг и связанные с ним поиски сокровищ.

В борьбе против африканской чумы свиней в районе Хайдельберг были приняты различные меры, в том числе ужесточение правил деятельности вблизи воды. Эти правила являются частью более широкой инициативы, возглавляемой комиссаром Дорен Кусс, направленной на минимизацию беспокойства диких кабанов и предотвращение распространения заболевания.

К сожалению, кражи аккумуляторных электрощитов, используемых для питания электрических заборов вдоль федеральных дорог, саботируют эти усилия и являются незаконными в районе Хайдельберг.

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