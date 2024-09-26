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Постсезон НБА: Кейтлин Кларк и Индиана Февер выбыли на первом этапе, Диана Таурази может сыграть свой последний матч

Участники финалов плей-офф WNBA определены, где Кейтлин Кларк и Индиана Фивер проиграли Коннектикуту Сан, а Миннесота Линкс победила Финикс Меркури.

 and  Mark Rodriguez
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Форвард Connecticuta по имени Элисса Томас празднует победу, которая гарантировала серию против Индианы Фever.

Постсезон НБА: Кейтлин Кларк и Индиана Февер выбыли на первом этапе, Диана Таурази может сыграть свой последний матч

Первый этап плей-офф завершился в среду, и команды Connecticut Sun и Minnesota Lynx гарантировали себе места в полуфинале.

Ниже приведен обзор команд, которые прошли дальше, и тех, кто завершил свой путь.

Sun разгромили Fever, положив конец выдающемуся первому сезону Кларк

Шестая команда Fever получила жесткий удар от Sun в матче 2 против своей серии до двух побед, проиграв 87-81 и завершив блестящий дебютный сезон Кэтилин Кларк. Третий сеяный Sun завершил серию со счетом 2-0.

Кларк, которая единогласно была признана новичком года WNBA по версии AP на прошлой неделе, набрала 25 очков, сделала 9 передач и совершила 6 подборов. Она стала первым новичком в истории лиги, набравшим хотя бы 25 очков, сделавшим 5 передач и набравшим 5 подборов в матче плей-офф. Кроме того, она стала самым молодым игроком в истории, добившимся подобного результата.

“Это было хорошее введение в то, что возможно для этой организации и этой франшизы”, - сказала Кларк журналистам после матча. “Эта молодая, неопытная команда объединилась и получала удовольствие от игры друг с другом. Я горжусь этой командой. Мы были стойкими весь сезон и отлично работали вместе.”

После поражения в финале NCAA с командой Iowa против South Carolina у Кларк было всего месяц на подготовку к дебюту в WNBA.

“Принять время на себя и поразмышлять над этим путешествием будет полезно”, - сказала она. “Моя колледж-карьера закончилась внезапно, так что у меня не было времени по-настоящему подумать об этом. Когда я пришла сюда, я отдала все, что могла, этой команде, и оставила все позади. Я с нетерпением жду времени, чтобы отдохнуть и поразмышлять об этом.”

Алия Бостон, новичок года WNBA 2023 для Fever, набрала 16 очков и сделала 19 подборов, выведя команду вперед со счетом 77-75 менее чем за две минуты до конца матча.

Однако ДеВанна Боннер, игравшая в рекордные 82-й матч плей-офф, сделала трехочковый, начав серию из 12-4 в пользу Connecticut и обеспечив победу в серии.

Элисса Томас возглавила третье сеяное Sun, набрав 19 очков и сделав 13 передач, а еще четыре игрока Sun набрали двузначные очки.

Sun вышли в полуфинал в шестой раз подряд, но все еще не выиграли титул WNBA.

В ходе своего путешествия Кларк пытается маневрировать к кольцу, сталкиваясь с защитником Коннектикута ДиДжонай Каррингтон

Таурази, возможно, сыграла последний матч, Lynx выбили Mercury

Вторая сеяная Lynx обыграла седьмую команду Mercury со счетом 101-88 в серии до двух побед, оставив открытым вопрос о возможном уходе Дианы Таурази на пенсию.

Таурази набрала 10 очков, сделала 4 подбора и 3 передачи, прежде чем получить технический фол и покинуть игру. Она получила овацию от зрителей Target Center, уходя с площадки.

Таурази была выбрана под первым номером Mercury на драфте 2004 года и провела всю свою карьеру в WNBA в этой команде. Она является бывшим MVP, трехкратной чемпионкой, пятикратной победительницей Евролиги, шестикратной олимпийской чемпионкой, одиннадцатикратной участницей Матча всех звёзд и считается одной из величайших баскетболисток в истории.

Хотя она не объявила о своем уходе на пенсию, ее эмоциональная прощальная речь перед фанатами Mercury в последнем регулярном сезоне вызвала слухи.

“Я хочу поблагодарить всех игроков, всех тренеров, всех, кто когда-либо носил майку WNBA”, - сказала Таурази в своей речи. “На это уходит целая деревня, и наша лига - это о том, чтобы поднимать друг друга. И увидеть, где мы сейчас, через 28 лет после того, как начали, для тех, кто играл до нас, наша лига такая, какая она есть сейчас. Мы благодарны вам всем и благодарны за следующее поколение.”

Гринер лидировала в Mercury с 24 очками, а Наташа Клауд и Калеа Купер набрали 16 и 13 очков соответственно.

Коллиер была выдающейся для Lynx, обеспечив их проход. Она установила рекорд WNBA по очкам в матче плей-офф, набрав 42 очка, и добавила 5 подборов, 4 передачи и 2 блок-шота. Она набрала 80 очков в двух матчах против Mercury, что является рекордом в истории плей-офф WNBA, по данным лиги.

Minnesota стремится к своей пятой победе в WNBA. Победитель серии Lynx-Sun встретится либо с действующим чемпионом Las Vegas Aces, либо с New York Liberty в финале WNBA 2024 года.

После напряженного плей-офф Connecticut Sun и Minnesota Lynx гарантировали себе места в полуфинале, продемонстрировав свой спортивный талант. Кэтилин Кларк, новичок года WNBA по версии AP, провела выдающийся дебютный сезон в лиге, набрав 25 очков, сделав 9 передач и совершив 6 подборов в матче плей-офф.

Таурази покидает площадку, возможно, в последний раз как активный спортсмен.

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