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Пострадавшие из Соллингена переместились за пределы горы.

 and  Max Becker
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Различные лица почтили жертв в Солingen цветами, свечами и письменными сообщениями.
Различные лица почтили жертв в Солingen цветами, свечами и письменными сообщениями.

Пострадавшие из Соллингена переместились за пределы горы.

После нападения с ножом в Солingen пострадало больше, чем трое. Некоторые скончались от полученных травм, а другие сейчас получают медицинскую помощь. Среди последних есть те, кто получил серьезные ранения, но больше не находятся в критическом состоянии, как сообщают медицинские работники. Однако эмоциональные последствия еще предстоит предсказать.

Как заявил медицинский директор и главный врач муниципальной клиники в Солingen Томас Стандль в интервью Welt TV, все четыре пациента, которые все еще находятся в больнице, показывают признаки улучшения. В пятницу вечером нескольких человек перевели в больницы Вупперталя и Ремшайда.

Двоим из пациентов, которых лечили в Солingen, удалось избежать интенсивной терапии, в то время как один из других нуждался в вентиляции несколько часов. Удивительно, но этот пациент быстро восстановился и был в сознании во время визита в воскресное утро.

Пациент рассказал Стандлю страшную историю. "Он сказал, что не почувствовал боли, а скорее наклонился к женщине с раной на шее, которая сильно кровоточила, и почувствовал тупой удар в спину", - сказал Стандль. Стало ясно, что это была глубокая рана от большого ножа на крупной грудной вене, которая нанесла значительный ущерб.

Как объяснил Стандль, в таких обстоятельствах люди могут выделять избыток адреналина, что приводит к отсутствию боли или страха смерти. При отсутствии непредвиденных осложнений, таких как инфекции, телесные последствия инцидента можно будет справиться: "Все четыре пациента имеют шанс полностью восстановиться", - сказал врач. Однако психологические последствия все еще неизвестны. В ту ночь на отделении интенсивной терапии присутствовали профессиональные духовные советники и психологи для нерелигиозных пациентов, чтобы оказать поддержку.

Праздничное мероприятие превратилось в собрание в память о погибших

Тем временем, сотни людей собрались в церкви недалеко от места преступления в Солingen в воскресное утро на поминальную службу. Участие было значительным - время от времени приходилось добавлять сиденья. "Мы чувствуем свою бессилие и беспомощность в эти тревожные времена", - сказал пастор Фридерике Хёродт. "Однако мы ищем товарищества. Мы ищем утешения. Вот почему мы собрались здесь".

Изначально планировалось провести праздничную службу, отмечающую 650-летие Солingen. К сожалению, после того, как во время празднований в пятницу вечером погибли трое и несколько человек были ранены, планы изменились. "Теперь все по-другому", - признала пастор. "Эта церковь стала прибежищем скорби и чувства потери", - добавила она.

Альянс "Вупперталь вместе" также организует памятную демонстрацию в центре города Солingen. По словам представителя полиции, на это мероприятие ожидается около 100 участников. Альянс заявил в Instagram, что они хотят почтить жертв смертельного нападения и бороться с исламизмом и "злобной речью".

В свете изменившейся церковной службы некоторые люди могут найти утешение в участии в памятной демонстрации, стремясь объединиться против ненависти и исламизма. Эта демонстрация служит еще одним способом для сообщества выразить свои эмоции и поддержку тем, кто пострадал от нападения с ножом.

В свете последствий инцидента важно, чтобы другие пострадавшие имели доступ к психологической поддержке за пределами больницы. Это может включать в себя ресурсы сообщества, такие как консультационные службы или группы поддержки, чтобы помочь им справиться со своими переживаниями и эмоциями.

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