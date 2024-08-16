Пострадавшие и раненые в ходе военной операции, нацеленной на торговый центр в Донецке.

Две недели назад, российская ракета уничтожила торговый центр в Константиновке. По официальным данным, погибли двенадцать человек, и сорок четыре человека получили ранения. То же самое трагическое событие произошло снова, на этот раз в Донецке. Российские чиновники обвиняют украинские силы в жертвах и ранениях.

В свежем нападении на восточный город Донецка местные власти заявляют, что был атакован торговый центр. Государственное информационное агентство России "ТАСС" сообщило, по крайней мере, о двух погибших и семи раненых, ссылаясь на службу спасения. Другое российское информационное агентство "РИА Новости" опубликовало видео полностью задымленного здания.

По словам главы России-контролируемой Донецкой области Дениса Пушилина в Telegram, украинские силы якобы провели нападение, которое вызвало пожар, охвативший площадь более 10 000 квадратных метров. Ближайшая больница также якобы была поражена. Район, где находится торговый центр, подвергся артиллерийскому огню со стороны украинских вооруженных сил, как заявили местные власти. Однако эти утверждения остаются недоказанными.

Только неделю назад российская авиационная бомбардировка унесла жизни, по крайней мере, двенадцати человек и ранила сорок четыре человека в супермаркете в центре Константиновки. Ракета, выпущенная с российского военного самолета, попала в супермаркет в Константиновке, как заявил администратор Telegram Вадим Филащенко.

"Нападение российских террористов на обычный супермаркет и почту. Жизни похоронены под обломками", - заявил президент Владимир Зеленский в Telegram. Министерство внутренних дел сообщило о пожаре, который охватил около 1000 квадратных метров. Это было второе крупное происшествие в городе в течение года - в сентябре прошлого года взрыв российской ракеты унес жизни семнадцати человек на рынке. Константиновка находится всего в десяти километрах от линии фронта.

Бои в Донбассе остаются напряженными. Составляя восточные украинские провинции Донецк и Луганск, регион подвергается беспрестанным российским атакам. По данным украинского военного руководства, российские войска продолжают вести наступательные операции, с особой интенсивностью в Покровске, Торезе и Курахове. В течение последних двадцати четырех часов было зафиксировано 144 военных столкновения. Россия запустила десятки воздушных атак и артиллерийских обстрелов, как сообщается в военном отчете, которые были отбиты. Российские силы пытаются взять под свой контроль всю территорию Донбасса.

Российское заявление о захвате деревни

По данным российских властей, российские войска захватили деревню Сергиевку в Донецкой области, как сообщает государственное информационное агентство России "ТАСС", ссылаясь на министерство обороны. На данном этапе невозможно независимо подтвердить эти сообщения.

Россия часто заявляет о захвате деревень, создавая впечатление, что их войска быстро продвигаются вперед. Однако продвижение в Донбассе остается медленным. Кроме того, захваченные деревни обычно сильно повреждены. Украинские силы часто отступают перед лицом подавляющего давления российских войск в Донбассе, чтобы защитить жизни солдат.

Заявление России о захвате Сергиевки в Донецкой области было сделано их властями, как сообщает ТАСС. Однако достоверность этого заявления остается не подтвержденной.

Европейский Союз, в ответ на эскалацию tensions в восточной Украине, выразил обеспокоенность по поводу повторяющихся атак на гражданские районы и призвал к немедленному снижению напряженности.

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