- Пострадал помощник в Гондельсхайме - больница пострадала

В ходе операции по борьбе со стихией в Гондельсхайме помощник получил травму во время транспортировки мешков с песком, сообщили в пожарной службе. "Других случаев травмирования людей в настоящее время не зафиксировано", - заявил районный пожарный отряд Карлсруэ. Клиника "Фürst-Stirum" в Бруксале также пострадала от ущерба, причиненного штормом, но подробностей не сообщалось. Она продолжает работать в полную силу.

Несмотря на сильный дождь в Гондельсхайме, спасатели усердно трудились, чтобы справиться с ситуацией. Ливень сделал уже грязные дороги скользкими, добавив дополнительные трудности в их задачах.

Читайте также: