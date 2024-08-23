- Постоянный аппетит и тяжелые размышления

Ментaльно, участники привыкли к напряжённой ситуации в "Я - Звезда - Конец джунглей легенд" (текущий эпизод доступен в первую очередь на RTL+, затем транслируется в линейном режиме на RTL). На девятый день, однако, физическое истощение угрожает. Кадер Лот (51) выражает: "Я чувствую себя "Титаником". Время работает против меня." К счастью для Винфрида Глатцедера (79), его уход не так трагичен, как он мог ожидать. Его прощание эмоционально, он говорит: "Я чувствую себя на похоронах", и получает общее утешение от присутствующих.

Эмоциональные переживания у костра

Тяжелая атмосфера сохраняется, когда Кадер Лот и Дэнни Бюchner (46) обсуждают потерю близких. Лот делится недавней кончиной своей свекрови, в то время как Бюchner вспоминает своего мужа Йенса, который умер в 2018 году: она наконец почувствовала свободу после двух лет траура. Ее совет подруге пронзителен: "Тебе нужно дать время себе и своей скорби. [...] Я плакала так много."

Бюchner открывается еще больше, признаваясь в своих проблемах с депрессией и самоповреждением после многих лет домашнего насилия. Угроза потерять своих детей побудила ее преодолеть трудности.

В то же время жители джунглей борются с усталостью и голодом. Чтобы оставаться бодрыми, они прибегают к разным способам справиться. Кадер Лот разговаривает без умолку, чтобы не уснуть, в то время как Георгина Флёр (34) пассивно спит. Раздражение других участников из-за пренебрежения Флёр к правилу не спать днем очевидно: "Она всех раздражает, она никогда не придерживается этого чертова правила", - говорит Бюchner.

Голод и раздражение

Стресс от голода и усталости толкает Сара Кнаппик (37) и Джиулиа Зигель (49) на открытый конфликт. Кнаппик пытается объяснить, почему Зигель ее обидела, но та проявляет мало сочувствия: "Хорошо, говори, когда закончишь". Их жаркие споры приводят к дальнейшему напряжению.

Без ужина

Голод становится серьезной проблемой для группы, и ужин не приносит облегчения. Мола Адебиси (51) мечтает о суши, а Бюchner - о donner. Но Джиги Бирофьо (25) падает, в отчаянии восклицая: "Я на пределе, я на грани", и воображает пиццу и макароны как сокровища, спрятанные в джунглях.

Приготовленная Зигель перепела с кислым лимоном и песком на кале только усиливает недовольство группы. Несмотря на голод, они делятся едой с гримасами и подавленным чувством.

Кризис лидерства

Когда Джиги назначают руководителем, он отказывается от своей новой роли: "Я не хочу никакой ответственности!" Его подход к лидерству необычен: "Не нервируйте меня и проявите инициативу!"

В конце концов, он примиряется со своей ролью лидера и, с новой целеустремленностью, заявляет: "Я стану отцом! Смысл жизни: иметь детей!" Однако взгляд Кадер мрачен: "Однозначно, все мы умрем через сто лет. Даже операторы. Все мы. И когда мы умрем, будет так, как будто нас никогда не было."

Сара Кнаппик и Элена Мирас: без выгоды

Джунглевый конкурс мог бы спасти их, но Сара Кнаппик и Элена Мирас (32) не справились. Они боролись как команда на качелях, подвешенных над ямой, полной рыбных отходов и слизи. Им нужно было списать слова, такие как "Африка" задом наперед, а также назвать четыре африканских страны, находясь в опасном положении над ямой.

Несмотря на их усилия, они не смогли заработать ни одной звезды, оставив свою команду без дополнительных ресурсов. "Титаник" продолжает тонуть, и конца не видно.

В разгар джунглей Сара Кнаппик и Элена Мирас столкнулись с испытаниями, в том числе с необходимостью писать слова задом наперед и называть африканские страны. К сожалению, они не смогли заработать ни одной звезды, добавив к трудностям своей команды в лагере джунглей.

В то время как группа пытается справиться с усталостью и голодом, безразличие Георгины Флёр к правилу не спать днем раздражает ее товарищей по команде, в том числе Дэнни Бюchner, которая открыто выражает свое недовольство.

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