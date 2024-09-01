- Постоянное вандализм поездов в результате граффити.

Граффити Регулярно Оскверняет Трамваи и Местные Поезда в Мекленбурге-Передней Померании. В Целой Стране Стоимость Ремонтов и Чисток Достигает Миллионов Евро, При этом Ущерб в Мекленбурге-Передней Померании Обычно Более Незначительный, Согласно Опросу dpa. Мнения Различных Перевозчиков на Севере:

ODEG: Представитель Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) отказался называть конкретные цифры, но признал растущую тенденцию вандализма на поездах, в том числе граффити, что требует более частой чистки и ремонта. ODEG управляет различными региональными железнодорожными линиями в Мекленбурге-Передней Померании, такими как линия между Ростоком и Бинцем и другая от Ренны до Пархима.

Росток: Компания Ростокского трамвая не ведет статистику граффити, сообщил представитель. Иногда трамваи бывают испачканы. Размер граффити может варьироваться, но особенно сложно удалить его с трамваев, украшенных рекламой. "При удалении граффити реклама часто сильно повреждается и иногда даже приходится полностью снимать", - заявили они. Они не смогли назвать сумму ущерба. Вандализм в автобусах и трамваях сейчас довольно редок, так как все vehicles оснащены видеонаблюдением.

Шверин: Nahverkehr Schwerin GmbH сообщила, что ущерб от граффити на vehicles остается относительно низким. В среднем бывает два-три случая в год. В прошлом году ущерб от граффити и других актов вандализма составил примерно 10 800 евро, что меньше, чем в предыдущем году (более 13 000 евро).

Миллионы в Целой Стране

Представитель Deutsche Bahn заявил, что эти убытки отслеживаются только в целом по стране, а не по отдельным федеральным землям. В 2023 году Deutsche Bahn зафиксировала около 33 400 случаев вандализма, что немного меньше, чем в 2022 году (35 000). Количество случаев нанесения граффити в прошлом году составило примерно 22 700, что меньше, чем в 2022 году (24 000). "Региональные очаги вандализма обычно находятся в больших городах. Финансовый ущерб от граффити остается стабильно высоким, около 12 миллионов евро", - сказали они. Ежегодно сотрудники безопасности Deutsche Bahn задерживают более 3200 вандалов.

Граффити на сильно испорченных трамваях и поездах в Мекленбурге-Передней Померании требует дорогостоящих чисток для компаний, таких как ODEG, несмотря на трудности удаления граффити с трамваев, украшенных рекламой, это все равно наносит значительный ущерб.

Читайте также: