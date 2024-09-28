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"Постгитлеровское царствование": удивление и недоумение

 and  Hanna Hofmann
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Отображается в основном в якобы тишине населения withstandubanльного послевоенного периода, а также...
Отображается в основном в якобы тишине населения withstandubanльного послевоенного периода, а также исследует, как последующие поколения столкнулись с нацизмом и его последствиями.

"Постгитлеровское царствование": удивление и недоумение

Дом истории исследует обращение с нацистской историей после 1945 года, тема, ставшая актуальной в последнее время. Эта выставка представляет поразительные и шокирующие открытия.

Один из самых маленьких экспонатов на выставке "После Гитлера" в Доме истории — старый билет из Терезиенштадта. Этот билет позволил ЭрнеMeintrup, еврейской женщине, вернуться в свой родной город, Мюнстер, в 1945 году после выживания в гетто Терезиенштадта. Директор музея Харольд Бирманн размышляет: "Что она могла чувствовать во время этого путешествия? Может быть, что-то вроде: Мои родственники все еще живы? Что случилось с моим имуществом? Как будет встречаться с теми, кто не приветствовал меня много лет?"

Выставка, насчитывающая более 500 объектов, имеет подзаголовок "Немцы сталкиваются с национальным социализмом". Бирманн объясняет: "Мы считаем эту тему очень актуальной, к сожалению, еще больше в нынешнее время из-за роста правых экстремистских и правых популистских партий".

Подход выставки фокусируется на теме с точки зрения последовательных поколений — от "поколения опыта", которое жило во время нацистского режима, до поколения младше 30 лет сегодня. Первое поколение, как считается, просто подавляло историю NS. Команда музея имеет другое мнение: "Вопрос, который задавали за столом в Германии в 50-х, был: 'Где ты был?'" Бирманн раскрывает. "И если кто-то тогда сказал: 'Я был в Югославии', тогда все знали: Это была партизанская война, самая грязная после той, что в Советском Союзе. И поэтому больше вопросов задавать не нужно — потому что все уже знали".

"Приветствия из Оберзальцберга"

Когда федеральный канцлер Конрад Аденауэр подписал соглашение о репарациях с Израилем в 1952 году, 44% населения считали это ненужным, 24% соглашались в принципе, но находили компенсацию слишком высокой, а только 11% выразили одобрение. Остальные были нерешительны. Один странный экспонат на выставке — открытка, отправленная в 1965 году из "Бергхофа Гитлера 1933-1945" с различными видами альпийской резиденции. На обратной стороне написано: "Лучшие пожелания из Оберзальцберга".

С’aiderом предоставленного билета, Эрна Мейнтроп в 1945 году отправилась из гетто Тerezиенштадт в свой родной Мюнстер

60-е годы в ФРГ ознаменовали новую фазу усиления конфронтации. "Теперь дети спрашивали своих родителей: 'Где ты был, когда горели синагоги?'" Бирманн объясняет. Слово "Холокост" стало популярным в американских телесериалах в 1979 году и также показывалось в Германии, но только в третьих эпизодах — и не баварским вещанием. Одновременно в ФРГ прокатилась большая "волна Гитлера" — с поддельными дневниками 1983 года как макушкой.

"Суть этого периода для меня отражена в более позднем названии книги 'Мой дед не был нацистом'", — говорит Бирманн. "Я имею в виду, что общие суждения стали жестче, а личные запутанности игнорировались. В конце концов, мой собственный дед всегда был милым".

После объединения перспективы расширились, включив цыган и ромов как weitere жертвенные группы. Сначала, однако, возникла конкуренция: "Первые гомосексуальные жертвенные группы, которые хотели выставлять вырезанный каменный флаг в Дахау, не были разрешены, потому что установленные жертвенные группы этому воспрепятствовали", — сообщает Бирманн.

Оświęcim как рождественское украшение в окне

В заключительном разделе выставки исследуется текущее состояние расчетов. Праворадикальные политики часто выражают усталость от "постоянного самобичевания". В прошлом году конвертированный телефонный будка-магазин книг возле Мемориала Холокоста в Берлине, "Дорога 17", был подожжен 63-летним мужчиной, намереваясь уничтожить книги о Холокосте.

Самый шокирующий экспонат — рождественская световая арка с изображением лагеря смерти Оświęcim. В 2019 году многократно судимый неонацист из Кемниц украсил это окно тщательно вырезанной бумажной вырезкой. Районный суд оштрафовал его.

"Конечно, можно наблюдать корреляцию между историческим сознанием и приверженностью демократии", — заключает Бирманн. "Вопросы, поднятые этой выставкой, имеют последствия для нашей жизни".

Выставка "После Гитлера" продлится до 26 января 2026 года в Доме истории в Бонне. Открыта во вторник-пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу, воскресенье и праздничные дни с 10:00 до 18:00. Вход свободный.

Выставка в Доме истории, названная "Немцы сталкиваются с национальным социализмом", углубляется в тему с еще большей актуальностью из-за недавних всплесков правых экстремистских и правых популистских партий, подчеркивая необходимость постоянного размышления и обучения после 1945 года.

Бирманн размышляет о смене общественных настроений, очевидной в 60-х годах, когда дети выражали недовольство своим родителям, спрашивая об их участии во время сожжения синагог.

На выставочном следе представлен Schwibbogen, празднуя концентрационный лагерь Освенцима.

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