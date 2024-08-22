Последствия вождения транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения

Его водительские права будут приостановлены на шесть месяцев, как решили власти, о чем недавно объявила ХДС. Иногда вместо обвинительного приговора может быть выписан штраф за незначительные правонарушения.

Редманн открыто обсуждал ситуацию еще в июле. Он упомянул, что возвращался домой с друзьями после ночи, когда полиция потребовала пройти тест на алкоголь в крови. По его словам, в тот момент у него было около 1,3 промилле алкоголя в крови.

Редманн умолял жителей Бранденбурга в июле судить его по его политическим взглядам и предложениям для будущего страны, а не по этому сожалеющему инциденту.

Выборы в ландтаг Бранденбурга назначены на 22 сентября. В последних опросах, проведенных в июле и начале августа, ХДС занимала второе или третье место, наравне с СДПГ и отставая от АФД.

ХДС, будучи крупной политической партией в Бранденбурге, выразила озабоченность ситуацией Редманна из-за ее влияния на свой общественный имидж. Несмотря на сожалеющий инцидент, ХДС продолжила свою кампанию перед предстоящими выборами в ландтаг Бранденбурга, стремясь сохранить свои позиции в опросах.

Читайте также: