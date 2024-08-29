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Федеральные земли ГерманииНовостиСпортивные автомобили

Последствия незаконного приобретения высокопроизводительного транспортного средства

Индивидуум уклоняется от правоохранительных органов на высокопроизводительном транспортном средстве, попадает в аварию и арестовывается. Органы власти считают, что они арестовали серийного взломщика, но окружной судHamburg имеет противоположную точку зрения.

 and  Lauren Adams
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Лицу 33 лет дали условный срок за автоворовство и другие правонарушения.
Лицу 33 лет дали условный срок за автоворовство и другие правонарушения.

- Последствия незаконного приобретения высокопроизводительного транспортного средства

33-летний гражданин, не имеющий действительного водительского удостоверения, который угнал роскошный спортивный автомобиль и пытался скрыться от правоохранительных органов, получил условный срок. Высший региональный суд Гамбурга приговорил его к лишению свободы на один год и девять месяцев, условно на три года, за угон автомобиля и другие преступления. Кроме того, судья наложил на осужденного запрет на вождение сроком на один год, как подтвердил представитель суда.

В темное время суток 21 февраля 2024 года этот гражданин сидел за рулем спортивного автомобиля, проезжая по району Локstedt. Его целью было привлечение внимания полиции. Однако вместо того, чтобы подчиниться, он резко увеличил скорость, врезавшись на Porsche Macan в уличный фонарь. Водитель попытался убежать, но правоохранительные органы смогли задержать его, как сообщалось в то время. Стоимость украденного автомобиля была оценена в 100 000 евро, согласно обвинению.

Этот 33-летний гражданин также был признан виновным в управлении транспортным средством без водительских прав и оставлении места ДТП. Дела по четырем другим угонам спортивных автомобилей были прекращены, как уточнил представитель суда. В этих случаях в Гамбурге были украдены идентичные спортивные автомобили. Первоначальное обвинение против 33-летнего гражданина включало пять случаев тяжкого хищения. Окончательный приговор еще не объявлен.

Угоненный спортивный автомобиль в этом случае был Porsche Macan, стоимостью около 100 000 евро. Несмотря на попытку скрыться от полиции, этот гражданин был пойман за рулем спортивного автомобиля в районе Локstedt.

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