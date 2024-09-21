Последние события с 23andMe.

Если бы история закончилась на этом, она напоминала бы идеальную легенду Силиконовой долины, которая вдохновляет многих аспирантов на преследование своих мечтаний о миллиардерах в сфере технологий. Однако недавние трудности 23andMe указывают на несколько иную историю, служащую в качестве предупреждающего примера.

На этой неделе все семь независимых директоров компании коллективно ушли в отставку, выразив недовольство стратегическим планированием CEO и намерениями приватизировать 23andMe. Эти отставки произошли в то время, когда компания, которая никогда не приносила прибыли, якобы так быстро сжигает наличные, что может исчерпать свои ресурсы уже в следующем году, согласно The Wall Street Journal.

CEO и соосновательница Анн Wojcicki выразила удивление и огорчение по поводу решения директоров, но остается непреклонной в своих намерениях сделать компанию частной.

Спикер 23andMe отказался от комментариев помимо публичных отчетов компании.

Что произошло?

Последние несколько лет были сложными для 23andMe. В частности, это лето было особенно трудным для влиятельного CEO, которая была занята борьбой за власть с советом директоров относительно будущего компании. В то же время сестра Wojcicki, бывший CEO YouTube Сьюзан Wojcicki, трагически скончалась в прошлом месяце в возрасте 56 лет.

23andMe вышла на биржу в 2021 году, воспользовавшись трендом SPAC того времени, когда многие компании выбирали "специальные цели приобретения" - сущностно слияния с пустыми компаниями, которые позволяли быстрые публичные листинги, когда энтузиазм инвесторов был высок.

Акции взлетели, временно оценивая компанию в $6 миллиардов. Wojcicki (чье имя произносится "во-ДЖИС-ки"), которой принадлежит 49% компании, thus стала миллиардером.

Однако с тех пор 23andMe боролась за обнаружение устойчивой бизнес-модели.

Их главный потребительский продукт - набор для домашнего тестирования ДНК, обещающий "персонализированные генетические инсайты", которые якобы указывают на потенциальные риски здоровья, такие как ваша склонность к развитию Альцгеймера или некоторых видов рака. Страница инвестора компании утверждает, что 80% клиентов дают согласие на использование своих данных для генетических исследований и разработки лекарств.

Наборы получили поддержку знаменитостей, в том числе место в "Любимых вещах" Опры за примерно $100. За эту цену вы получите пробирку по почте, наполните ее слюной, отправьте обратно и ждите свой персонализированный отчет.

Проблема заключается в том, что после вашей первоначальной покупки и анализа результатов... больше особо нечего делать.

23andMe пыталась превратить однократных клиентов в подписчиков на основе шанса на продолжение обратной связи и персональных планов благополучия. Однако, как сообщает The Wall Street Journal в январе, компании не удалось достичь своих собственных целей по количеству подписчиков.

В то время как фармацевтические исследования 23andMe (известно дорогостоящее и обычно безрезультатное предприятие) еще не принесли существенного дохода, компания в настоящее время оценивается ниже $200 миллионов - поразительное снижение на 97% с пика 2021 года. Прошлый год был отмечен увольнениями по всей компании.

Wojcicki, 51 год, кажется, расширяет свои горизонты по генерации доходов.

В прошлом месяце 23andMe прекратила свою внутреннюю фармацевтическую исследовательскую деятельность. Одновременно она объявила, что ее телемедицинская платформа Lemonaid будет предоставлять еженедельные инъекции семаглутида (активный компонент Вегвея и Оземпика) через новый подписной сервис - присоединившись к целому ряду компаний, которые капитализируют на растущей популярности лекарств ГПП-1 для похудения.

В своем меморандуме сотрудникам на этой неделе Wojcicki повторила свои намерения сделать 23andMe частной, заявив, что "мы будем лучше подготовлены к достижению нашей миссии и целей вне временных давлений публичных рынков". Она добавила, что компания вскоре будет искать новых членов совета директоров, а в настоящее время Wojcicki является единственным членом.

Кolleктивная отставка семи независимых директоров 23andMe на этой неделе является прямым результатом их несогласия с стратегическими планами CEO по приватизации и финансовому управлению, в то время как компания якобы так быстро сжигает наличные, что может исчерпать свои ресурсы уже в следующем году (The Wall Street Journal).

Несмотря на трудности и неудачи, CEO и соосновательница Анн Wojcicki продолжает преследовать приватизацию 23andMe, ссылаясь на потенциал компании для лучшего роста и достижения своей миссии вне давления публичных рынков.

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