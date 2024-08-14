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Последний смеющийся, участник, известный своим специальным шоу на Хэллоуин

Список участников предстоящего сезона 'Последнего в смеху' подтверждён. Кроме братьев Каулитц, о которых уже сообщалось, добавлены ещё несколько имён.

 and  Michael Bootcampf
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Вовсе не то, чего permitirят братья Каулиц, Билл и Том, в 'Последнем, кто смеется': смеяться.
Вовсе не то, чего permitirят братья Каулиц, Билл и Том, в 'Последнем, кто смеется': смеяться.

- Последний смеющийся, участник, известный своим специальным шоу на Хэллоуин

В октябре фанаты сериала Amazon "Последний, кто смеётся" с Майклом "Буйным" Гербигом наконец-то получат новую порцию контента. Amazon не анонсирует полный сезон, но будет специальный выпуск на Хэллоуин. Последний специальный выпуск был в декабре 2023 года. В отличие от обычных сезонов, специальные выпуски consist of только трех эпизодов, а не шести.

Газета "Бильд" уже сообщала, что братья Каулитц, Билл и Том, примут участие. Однако остается загадкой, как долго они продержатся. Особенно веселый Билл, возможно, столкнется с трудностями, чтобы не смеяться над каждым шуткам. Как всегда, есть определенное количество "пушечного мяса" - в прошлых сезонах Барбара Шёнебергер, Клаас Хюфер-Ульмауф, Йоко Винтерscheidт и Ина Мюллер не добились особого успеха.

Только три новых лица

В предстоящем спецвыпуске братьям Каулитц точно не будет легко, так как "Бильд" раскрыла остальной состав участников. Мирья Боэс, постоянный гость Торстен Стратер, Палина Ройински, Олаф Шуберт, Анетте Фриер и Саша также присоединятся к ним. Кроме братьев Каулитц, только Саша newcomer - остальные имеют преимущество опыта.

Торстен Стратер и Мирья Боэс уже выигрывали "Последнего, кто смеётся", так что они хорошо знают формат. Олаф Шуберт уже лишал участников ценных жизней в нескольких сезонах. Палина Ройински получит своего рода второй шанс после раннего вылета в третьем сезоне. Но будет непросто.

Специальные правила в спецвыпусках "Последнего, кто смеётся"

Напомним: в "Последнем, кто смеётся" цель - не смеяться. Каждый человек имеет один免费 смех, и второй прокол означает вылет. Тот, кто лучше всего подавил свои эмоции в конце, получает право пожертвовать €50,000 приз в выбранную им благотворительную организацию.

Если Amazon сохранит специальные правила из последнего спецвыпуска, участники, скорее всего, будут соревноваться в командах в хэллоуинском выпуске. В последнем рождественском спецвыпуске это означало: если один смеялся, оба теряли жизнь. Двойной вызов для братьев Tokio Hotel, тогда.

Также неясно, будут ли в предстоящем спецвыпуске гостевые появления бывших участников. Анке Энгельке и Бастиан Пастевка практически неотъемлемая часть мебели, и Макс Гирманн редко отсутствует в формате. Если один из братьев Каулитц, особенно Билл, сможет выжить в этом случае, это будет настоящее достижение.

Фанаты, ждущие возвращения "Последнего, кто смеётся" на Amazon, также могут насладиться просмотром спецвыпуска на Prime Video. Чтобы увидеть братьев Каулитц, Билла и Тома в действии, не забудьте посмотреть Prime Video во время специального выпуска на Хэллоуин.

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