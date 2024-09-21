Последний раз, когда ты смеялась.

Хотя я рискую показаться повторяющимся, я пытаюсь сочинить текст, который никого не шокирует. От восточных немцев до западных, от энтузиастов электромобилей до любителей мехатроники и специалистов по зарядным станциям, я сосредоточен на серьезном вопросе: юморе.

Я получил в подарок настольную игру. Цель состоит в том, чтобы собрать друзей за столом и затем задавать вопросы. Никто не выигрывает, никто не проигрывает, по крайней мере, не в обычном смысле. Первый вопрос, который я достал из набора игры, был: "Когда в последний раз ты смеялся так, что плакал?" Наступило кратковременное молчание. Я действительно помню, что смеялся много в выходные, но не могу поделиться историей из-за инцидента с другом X, который было бы слишком унизительно раскрыть.

Тот, кто подарил мне игру, поделился историей об неоднозначной ситуации из-за смущения. Это показалось бы самодовольным, сказал он, политически некорректным. Но разве не это суть смеха до слез, когда юмор немного не в тему? Подобные ситуации изображены в одном из моих любимых фильмов: "Вечер безумной вечеринки", все части.

Привет, меня зовут Умберто

Я все время думаю о смехе. Иногда я смеюсь, когда кто-то напряжен. Я не отношусь к тем, кто смеется на похоронах, но в определенных ситуациях, если кто-то надувает губы, чтобы выразить свои чувства, я могу рассмеяться. И чем меньше я должен, тем больше я не могу удержаться. Летом я услышал от друга шутку, которую не повторю здесь, хотя она входит в мою личную тройку лучших комедийных номеров. Но я смеялся так сильно, что у меня заболел живот и я чуть не вырвало, когда чистил зубы позже. Просто скажу: "Меня зовут Умберто".

Недавно я ходил в кабаре в Берлине, называется "Wühlmäuse", и "ведущий сеанса" вышел на сцену. Он из Кёльна и обычно ведет карнавальные сеансы. Он совершил удивительное путешествие в Берлин, чтобы развлечь публику. Зрители смеялись много, и мой сосед из Кёльна был особенно доволен: "Я не думал, что берлинцы могут смеяться так". Может быть, это была группа кёльнцев в зале, или может быть, юмор берлинцев проявляется по-разному в утреннем свете, согласно болтливому кёльнцу, за которого я выхожу замуж, "особенно по утрам".

Да, меня легко рассмешить. Мой компаньон К. напомнил мне, что в 7-м классе мы смеялись безудержно, когда наш французский учитель входил в класс. К сожалению, мы сидели в первом ряду, якобы чтобы за нами присматривали, и он имел очень влажное произношение. Мы хихикали над средневековым, полным мужчиной, чей французский звучал как мой нынешний суахили. Он наказывал нас, называя нас "моделями для похоронного бюро", известного берлинского похоронного бюро. Да, мы были худыми. Но мы были далеко не так безжизненны, как он.

Они едят своих собак ...

Пару недель назад я с трудом сдерживал смех во время теннисного матча. Наши противники проигрывали и начали шептаться друг с другом, показывая жестами за спиной. Я подумал: "Они, должно быть, читали 'Выигрывать уродливо' Брэда Гилберта прошлой ночью". Я знал, что происходит. Я сдержался, но это было нелегко. Потому что я понял, что вселенная не благоволит победителям. Мы просто играем ради удовольствия, но мы наслаждаемся нашими спортивными достижениями с большой страстью. И иногда бывает полезно, когда ситуация становится слишком серьезной, это напоминает нам, что в конце концов мы все окажемся под землей. Что приводит меня к моей новой игре: "Смеялись бы гости на ваших похоронах?" И с этим я хочу пожелать вам приятных выходных.

PS: Что меня недавно рассмешило? Мемы, которые появились после нападения Трампа: унылая, разочарованная Мелания, пародия на Ван Гога. Но это нехорошо смеяться над этим, я узнал, потому что вы не пожелаете смерти даже своему заклятому врагу. Но смеяться над ними в порядке вещей, я думаю. Так что позвольте мне поделиться видео от The Kiffness: ...

В духе смеха до слез я недавно решил посмотреть стендап-специальное выступление комика, известного своим нетрадиционным юмором. Специальное выступление, называемое 'Comedy Central Presents ...', заставило меня смеяться над их уникальным взглядом на повседневную жизнь.

После специального выступления я поделился клипами самых смешных моментов с друзьями, которые тоже нашли шутки комика чрезвычайно смешными.

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