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"Последний поколение" вторглось в несколько аэропортов <unk> Фейзер критикует "преступные действия"

В четверг утром активисты 'Последнее поколение' и их климатические активисты запустили несколько protestactionов в немецких аэропортах. Traffic был прерван в Кёльне/Бонне и Нюрнберге.

 and  Mark Rodriguez
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Активисты 'Последнее поколение' получили доступ к разным немецким аэропортам здесь в Штутгарте
Активисты 'Последнее поколение' получили доступ к разным немецким аэропортам здесь в Штутгарте

- "Последний поколение" вторглось в несколько аэропортов <unk> Фейзер критикует "преступные действия"

Активисты "Последнее поколение" запустили акции протеста в нескольких немецких аэропортах, временно нарушив работу рейсов. По заявлениям организации, двое активистов проникли в аэропорты Берлин-Бранденбург, Штутгарт, Нюрнберг и Кёльн/Бонн.

В аэропорту Кёльн/Бонн из-за акции протеста временно приостановили работу рейсов, сообщает полиция. Даже после возобновления работы возможны задержки, объявил аэропорт. Активисты якобы проникли на внутреннюю территорию аэропорта. На территории обнаружили дыру в заборе.

В Нюрнберге работу рейсов также приостановили примерно на час, сообщает представитель полиции. Двое активистов якобы проникли на взлётно-посадочную полосу аэропорта утром. На месте событий корреспондент ДПА сообщил о дыре в заборе в южном районе полосы и о двух болторезах поблизости.

Активисты "Последнее поколение" парализовали работу аэропортов

В столичном аэропорту БЕР и в Штутгарте двое активистов приклеили себя к земле, сообщает полиция. Все четверых задержали. В обоих случаях федеральная полиция заявила, что движение самолётов не было затронуто.

"Последнее поколение" заявило в заявлении, что активисты мирно выразили своё сопротивление, держа плакаты с надписями "Нефть убивает" и "Подпишите договор". "При этом взлётно-посадочные полосы не были пересечены".

Фаэсер осуждает "преступные действия"

Группа требует радикальной защиты климата, в том числе полный запрет на уголь, нефть и газ, и заключение международного договора об этом. С начала 2022 года группа организовывала уличные блокировки, участники которых приклеивали себя к земле. Однако в последнее время они объявили о смене стратегии и больше не будут использовать клей в будущем. Климатические активисты в последние месяцы неоднократно проводили диверсионные акции в аэропортах, в том числе в крупнейшем аэропорту Германии во Франкфурте в конце июля.

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фаэсер (СДПГ) резко осудила клей-акции. На платформе X она сослалась на планируемое ужесточение закона, которое кабинет утвердил в июле. "Эти преступные действия опасны и глупы", - написала Фаэсер. "Мы предложили строгие наказания за свободу. И обяжем аэропорты намного лучше охранять свои объекты".

"Преступления Последнего поколения"

"Преступления Последнего поколения" "вновь и вновь угрожают безопасности и работе важной инфраструктуры", - сказал генеральный секретарь FDP Бьянджан Дир-Сараи. "Они тем самым делят наше общество и вредят защите климата".

Федеральное правительство хочет отговорить радикальных защитников климата и других нарушителей безопасности в аэропортах с ужесточением Закона об авиационной безопасности. Ядро planned reform, which still needs to be decided by the Bundestag, is the creation of a new provision that makes the "intentional, unauthorized intrusion" onto the apron, as well as the runways, punishable - and that if it affects the safety of civil aviation.

Последнее поколение принимает предложение о переговорах

Действия - "координированный акт криминального шантажа", - сказал CEO ADV Ральф Бейзель в заявлении. Многослойный концепт безопасности аэропортов, с установками забора как одним из компонентов, доказала свою эффективность. Работа аэропортов была сразу же остановлена. "Системы сообщения и тревоги работают надёжно", - сказал Бейзель.

ADV предложила диалог активистам климата в прошлом неделе. В открытом письме она заявила: "Невозможно отрицать, что изменение климата является одной из величайших проблем нашего времени. Криминальные блокировки аэропортов не способствуют решению". Последнее поколение поделилось на X, что с радостью принимает предложение о диалоге.

В аэропортах Кёльн/Бонн и Нюрнберг протесты климатических активистов привели к временному приостановлению работы рейсов, как сообщается в полицейских отчётах и заявлениях властей. Эти действия нарушают воздушное сообщение, как продемонстрировали активисты своим проникновением в закрытые зоны и созданием дыр в заборах в некоторых аэропортах.

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