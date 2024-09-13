Последний матч в карьере Рафаэля Надаля превратился в серьезный вызов

Теннисист-вундеркинд Рафаэль Надаль не появится в Берлине во время своего прощального тура. "Жаль, что я не смогу принять участие в Лaver Cup на следующей неделе", - сказал 38-летний спортсмен через канал события. Изначально он должен был присоединиться к команде Европы. В скором времени достойную замену легендарному игроку найдут.

Соревнование, в котором встретятся команда Европы и команда мира, пройдет с 20 по 22 сентября в берлинской арене Uber. Надаль должен был сотрудничать с легендарным шведским тренером команды Европы Бьорном Боргом, а также с Карлосом Алькаразом и немецким олимпийским чемпионом Александром Зверевым. Команда мира, в свою очередь, будет возглавляться финалистом US Open Тейлором Фритцем (США).

Возможный уход на пенсию на горизонте

"Это командное соревнование. Я должен полностью посвятить себя поддержке команды Европы, но в данный момент есть другие игроки, которые могут внести свой вклад в победу команды", - сказал Надаль. Он пожелал команде удачи и будет поддерживать их издалека. Недавно он снялся с US Open в Нью-Йорке.

Надаль, похоже, завершает свою карьеру в этом году. 22-кратный победитель турниров Большого шлема объявил о своих планах уйти на пенсию в 2024 году. Его карьера неоднократно прерывалась из-за травм. Причина его отсутствия в Берлине остается неясной. Завершающие этапы карьеры этого легендарного спортсмена на мировой арене оказались непростыми. Еще будет ли у него запоминающийся финал этой поразительной карьеры?

Надаль последний раз выступал на Олимпийских играх в Париже, где проиграл в втором раунде singles будущему чемпиону Новаку Джоковичу. В doubles он и Алькараз выбыли в четвертьфинале. После этого он снялся с US Open. Надаль еще не объявил точную дату своего ухода, но он планирует принять участие в "Шестикоролевском сленде", шоу-турнире, которое пройдет в Саудовской Аравии в октябре.

Несмотря на ожидаемый уход, Рафаэль Надаль выразил поддержку команде Европы на предстоящем Laver Cup, признав талант других игроков, которые могут внести вклад в победу команды. Неясно, было ли отсутствие Надаля в Берлине связано с травмой, так как он страдал от проблем со здоровьем на протяжении всей своей карьеры.

Читайте также: