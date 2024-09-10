Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостибизнес

Последний генеральный директор Starbucks хочет переставить Starbucks в качестве основного места для кофе.

Starbucks испытал снижение продаж, переходя от традиционной кофейни с рассадкой к заведению, где клиенты заказывают через телефоны и получают напитки у стойки. Новый генеральный директор компании разработал стратегию для преодоления этой тенденции, начав с установки удобной мебели.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут
Индивидуумы размещают заказы в Starbucks в Манаттане-Бич, Калифорния, 19 июля 2024 года
Индивидуумы размещают заказы в Starbucks в Манаттане-Бич, Калифорния, 19 июля 2024 года

Последний генеральный директор Starbucks хочет переставить Starbucks в качестве основного места для кофе.

Новый босс Starbucks, Брайан Никкол, недавно заявил в письме сотрудникам и клиентам, что хочет вернуть Starbucks к его первоначальным корням как к "кофейне общины" с уютной обстановкой, дизайном и четким разделением между заказом на вынос и обслуживанием в зале. Он упомянул, что есть общее чувство отдаления от ядра и намерен улучшить опыт в магазине, сделав пространства отражать уникальные запахи, звуки и видение Starbucks.

Никкол, известный как "специалист по реставрации" в пищевой промышленности, успешно восстановил такие компании, как Chipotle и Taco Bell. Он стал четвертым CEO Starbucks за два года, возглавив компанию в период снижения бизнеса под давлением как от сотрудников, так и от инвесторов.

Продажи Starbucks снизились в течение двух кварталов подряд. Растет недовольство клиентов из-за высоких цен, медленного оформления заказа через приложение и неаппетитной еды. Компания, традиционно известная прогрессивными практиками найма, также столкнулась с протестами сотрудников, добивающихся профсоюза, из-за недовольства условий труда, зарплат и льгот.

Starbucks превращается в онлайн-бизнес, с заказами через мобильное приложение и через окно для автомобилей, составляющими более 70% продаж в около 9500 компаниях, управляемых в США.

В своем письме Никкол поделился своими недавними посещениями магазинов и беседами с сотрудниками и клиентами. Он признал проблемы, с которыми сталкиваются некоторые магазины, особенно в США, где клиенты могут чувствовать, что это слишком транзакционно, меню может быть подавляющим, продукт непостоянным, время ожидания слишком долгим или передачи слишком хаотичными.

Никкол выразил, что Starbucks будет сосредоточен на empowerment бариста, обеспечивая их необходимыми инструментами и временем для создания исключительных напитков. Некоторые сотрудники пожаловались на перегрузку заказами через мобильное приложение.

Никкол из Ньюпорта-Бич, Калифорния, подвергся критике за то, что не переехал навсегда в офисы Starbucks в Сиэтле и использует частный самолет для поездок. Компания подтвердила, что Никкол будет делить свое время между магазинами компании, штаб-квартирой в Сиэтле и общением с сотрудниками по всему миру.

Никкол хочет оживить бизнес Starbucks, сосредоточившись на его первоначальном концепте как на кофейне общины. Несмотря на то, что он является специалистом по восстановлению убыточных бизнесов, Starbucks по-прежнему сталкивается со снижением продаж, недовольством клиентов и протестами сотрудников, добивающихся профсоюза.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию
Экономика

Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию

Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию Проблемы у дверей VW - Электромобили - не единственная проблема. В этом выпуске подкаста мы беседуем с экспертом по автомобильной промышленности Фердинандом Дуденхёффером о текущем состоянии компании, факторах, приведших к ее затруднениям, и возможных решениях. Наши дискуссии охватывают

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Было несколько случаев временных сбоев в работе кредитных карт.
Экономика

Проблемы, с которыми сталкиваются при обработке транзакций с использованием федеральных кредитных или дебетовых карт

Проблемы, с которыми сталкиваются при обработке транзакций с использованием федеральных кредитных или дебетовых карт В настоящий момент возникли проблемы с оплатой с помощью определенных дебетовых и кредитных карт. Точные детали и масштаб этих проблем пока не до конца ясны. Представитель Германского комитета банковской индустрии сообщает, что предварительное расследование показывает, что

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Коммерцбанк не склонен к принятию итальянской идентичности.
Экономика

Коммерческий банк пытается препятствовать приобретению

Коммерческий банк пытается препятствовать приобретению Ходят упорные слухи уже давно, что UniCredit присматривается к поглощению Commerzbank. Недавно эти слухи переросли в действия, когда итальянский банковский гигант приобрел значительную долю в франкфуртской институции. Теперь Commerzbank спешно пытается отразить эту потенциальную сделку и привлекла влиятельных фигур на свою сторону. По данным осведомленных

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Множество немецких жителей получили уведомление на своих мобильных устройствах в полдень.
Панорама

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены.

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, лесные пожары и другие бедствия, крайне важно оперативно предупредить население Германии. Германия проводит учения для таких сценариев, отправляя предупреждающий сигнал на мобильные телефоны людей. В 11:00 утра Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно