Последний генеральный директор Starbucks хочет переставить Starbucks в качестве основного места для кофе.

Новый босс Starbucks, Брайан Никкол, недавно заявил в письме сотрудникам и клиентам, что хочет вернуть Starbucks к его первоначальным корням как к "кофейне общины" с уютной обстановкой, дизайном и четким разделением между заказом на вынос и обслуживанием в зале. Он упомянул, что есть общее чувство отдаления от ядра и намерен улучшить опыт в магазине, сделав пространства отражать уникальные запахи, звуки и видение Starbucks.

Никкол, известный как "специалист по реставрации" в пищевой промышленности, успешно восстановил такие компании, как Chipotle и Taco Bell. Он стал четвертым CEO Starbucks за два года, возглавив компанию в период снижения бизнеса под давлением как от сотрудников, так и от инвесторов.

Продажи Starbucks снизились в течение двух кварталов подряд. Растет недовольство клиентов из-за высоких цен, медленного оформления заказа через приложение и неаппетитной еды. Компания, традиционно известная прогрессивными практиками найма, также столкнулась с протестами сотрудников, добивающихся профсоюза, из-за недовольства условий труда, зарплат и льгот.

Starbucks превращается в онлайн-бизнес, с заказами через мобильное приложение и через окно для автомобилей, составляющими более 70% продаж в около 9500 компаниях, управляемых в США.

В своем письме Никкол поделился своими недавними посещениями магазинов и беседами с сотрудниками и клиентами. Он признал проблемы, с которыми сталкиваются некоторые магазины, особенно в США, где клиенты могут чувствовать, что это слишком транзакционно, меню может быть подавляющим, продукт непостоянным, время ожидания слишком долгим или передачи слишком хаотичными.

Никкол выразил, что Starbucks будет сосредоточен на empowerment бариста, обеспечивая их необходимыми инструментами и временем для создания исключительных напитков. Некоторые сотрудники пожаловались на перегрузку заказами через мобильное приложение.

Никкол из Ньюпорта-Бич, Калифорния, подвергся критике за то, что не переехал навсегда в офисы Starbucks в Сиэтле и использует частный самолет для поездок. Компания подтвердила, что Никкол будет делить свое время между магазинами компании, штаб-квартирой в Сиэтле и общением с сотрудниками по всему миру.

Никкол хочет оживить бизнес Starbucks, сосредоточившись на его первоначальном концепте как на кофейне общины. Несмотря на то, что он является специалистом по восстановлению убыточных бизнесов, Starbucks по-прежнему сталкивается со снижением продаж, недовольством клиентов и протестами сотрудников, добивающихся профсоюза.

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