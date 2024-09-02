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КультураНовости"Игра престолов" не входит в топ списка.

Последний эпизод "Игры престолов" получил печальное название.

Каждый финальный эпизод сериала часто вызывает критику, часто не отвечая ожиданиям фанатов. Заключительное 'Игра престолов', прославленное само по себе, даже не является самым разочаровывающим.

 and  Ann Bradley
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- Последний эпизод "Игры престолов" получил печальное название.

Согласно свежему отчету "Daily Mail", худшим финалом телесериала всех времен может считаться "Дом карт". В то время как последний эпизод фэнтези-эпопеи "Игра престолов" пробился в топ-10 худших заключительных серий, финал "Дома карт" занял первое место. Этот эпизод 2018 года получил всего 2,6 из 10 на "IMDb", что на 55% ниже средней оценки эпизода в 8,1.

Сериал Netflix столкнулся с задачей продолжения без своего главного актера Кивана Спейси, которого обвинили в неподобающем поведении. В последнем эпизоде "Дома карт" происходит смертельная развязка в Белом доме между Дугом Стампером (Майкл Келли) и президентом Клэр Андервуд (Робин Райт). Этот финал также возглавил предыдущие анализы разочаровывающих заключительных серий.

Заключительная глава "Игры престолов" занимает третье место

Заключительная глава манги "Обещанный никогда" также, похоже, разочаровала зрителей, заняв второе место в этом новом исследовании. Даже превзойдя спорную концовку "Игры престолов", это вызвало волнения в 2019 году, когда фанаты даже начали онлайн-петицию за новый финальный сезон, "имеющий смысл". К сожалению, их усилия оказались тщетными.

Сериал "Убить Еву" занял четвертое место в анализе самых разочаровывающих финалов сериалов. За ним следуют "Декстер", "Два с половиной человека", "Рагнарёк" и "Власть". "Кровная связь" и "МythBusters" завершают список на девятом и десятом местах, и, судя по всему, их финальные эпизоды не понравились зрителям.

Несмотря на то, что последний эпизод "Игры престолов" попал в список худших финалов, он все еще вызвал споры, побудив фанатов начать онлайн-петицию за пересъемку. Интересно, что финал "Игры престолов" занимает третье место в этом новом обзоре разочаровывающих заключительных серий.

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