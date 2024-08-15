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ПолитикаНовостиКлимат

Последнее поколение занятых аэропортов - Кельн/Бонн на короткое время прекращает работу

 and  Alex Stellmacher
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В протестах участвуют восемь активистов
В протестах участвуют восемь активистов

Последнее поколение занятых аэропортов - Кельн/Бонн на короткое время прекращает работу

Активисты, борющиеся за климат, рано утром протестуют в четырех немецких аэропортах, приклеиваясь к взлетно-посадочным полосам. Операции были временно приостановлены в Нюрнберге и Кёльн/Бонне.

Из-за полицейской операции, связанной с протестом климатических активистов из группы "Последнее поколение", полеты в аэропорту Кёльн/Бонн были временно приостановлены, подтвердил представитель аэропорта. Неавторизованные лица проникли на аэродромную территорию аэропорта Кёльн/Бонн. Аналогично, полеты в аэропорту Нюрнберг были приостановлены на неопределенный срок, согласно заявлению полиции.

Полиция Северного Рейна-Вестфалии подтвердила, что "двое людей" приклеились к территории, ведущей к взлетно-посадочной полосе. В общей сложности было обнаружено трое неавторизованных лиц и дыра в заборе, ведущая к внешней территории.

Два активиста из "Последнего поколения" в оранжевых жилетах якобы проникли в аэропорты Берлин-Бранденбург, Штутгарт, Нюрнберг и Кёльн-Бонн, приклеившись к взлетно-посадочным полосам, согласно данным группы. Активисты "мирно выразили свой протест, держа плакаты со словами 'Нефть убивает' и 'Подпишите договор'", - сообщила организация. "Взлетно-посадочные полосы не были пересечены".

Действия начались примерно в 5:00 в Берлине БЕР, а протесты в трех аэропортах Северного Рейна-Вестфалии, Баварии и Баден-Вюртемберга начались примерно через 30-50 минут после этого, согласно данным климатических активистов.

Протест климатических активистов был сосредоточен на вопросе воздействия авиации на климат, так как они стремились повысить осведомленность о необходимости снижения выбросов углерода. Текущая обстановка в этих аэропортах была нарушена из-за этих протестов, что привело к временным приостановкам операций.

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