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ПолитикаНовостиКельн

Последнее поколение активистов парализует работу аэропорта

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
В протестах участвуют восемь активистов
В протестах участвуют восемь активистов

Последнее поколение активистов парализует работу аэропорта

Климатические активисты протестуют ранним утром в четырех немецких аэропортах. Они приклеиваются к взлетно-посадочным полосам. В Нюрнберге и Кёльн/Бонне пришлось приостановить операции.

Инициатива "Последнее поколение" начала протесты в нескольких городах. В паре активисты в оранжевых жилетах якобы проникли в аэропорты Берлин-Бранденбург, Штутгарт, Нюрнберг и Кёльн/Бонн. Там они приклеились к взлетно-посадочным полосам, согласно "Последнее поколение".

Они "мирно выражают свой протест, держа плакаты с надписями 'Нефть убивает' и 'Подпишите договор'", - заявило в заявлении организация. "Взлетно-посадочные полосы не были захвачены".

Действия начались примерно за 30 минут до 5:00 в Берлине БЕР, а протесты в трех аэропортах в Северном Рейне-Вестфалии, Баварии и Баден-Вюртемберге начались примерно через 30-50 минут после этого, согласно климатическим активистам.

В Нюрнберге операции аэропорта приостановлены на неопределенный срок, заявил представитель полиции. Операции в аэропорту Кёльн/Бонн также временно приостановлены, заявил представитель аэропорта.

Климатические активисты из "Последнее поколение" также провели протесты в аэропорту Кёльн/Бонн, что привело к временному прекращению операций там. Целью действий организации в различных немецких городах, в том числе в Кёльне, является повышение осведомленности о изменении климата и продвижение более экологически friendly политики.

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