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Федеральные земли ГерманииНовостиОбезьяны

Последнее беспокойство в городе - золотистое журавль.

В течение нескольких лет дуravenый процессионный шелкопряд стал постоянной проблемой в Саксонии-Ангальт. В частности, район Висмут был сильно поражен. В настоящее время в этом регионе вызывают тревогу другие вредители насекомых.

 and  Grigoriy Williams
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Похожим образом, как и дубовый processionary, золотой осциллятор также может вызывать аллергические...
Похожим образом, как и дубовый processionary, золотой осциллятор также может вызывать аллергические реакции и раздражения.

- Последнее беспокойство в городе - золотистое журавль.

В Саксонии-Анхальт борьба с нежелательными созданиями больше не ограничивается только гусеницами дубовый processionary, но также включает в себя gold after. В течение пяти лет Министерство здравоохранения поддерживало инициативы против гусениц дубовый processionary, но в этом году gold after был включен в борьбу. Государство предоставляет муниципалитетам около одного миллиона евро на борьбу с гусеницами в целом.

По словам министерства, помимо районов Анхальт-Биттерфельд и Мансфельд-Южный Харц, город Віттенберг особенно пострадал от gold after. Хотя усилия против гусениц дубовый processionary принесли значительные результаты, gold after стал главной проблемой, как объявил район. Как и гусеницы дубовый processionary, gold after также является проблемой и опасен. "Віттенберг принял к сведению предупреждения из городов района и рано признал, что gold after также представляет значительный риск", - заявил заместитель ландрата Йорг Хартманн.

Гусеницы дубовый processionary в основном борются в северной части

Ландшафтная и садовая служба Саксонии-Анхальт классифицирует гусеницы дубовый processionary и gold after как вредные гусеницы. При контакте с волосками гусениц может возникнуть кожная сыпь и аллергия. За последние 14 лет в Саксонии-Анхальт было замечено увеличение численности гусениц дубовый processionary. В настоящее время север штата является наиболее пострадавшим регионом. Район Альтмарккирхен Сальцведель и Штендаль получают наибольшее финансирование для борьбы с гусеницами дубовый processionary, согласно Министерству здравоохранения.

Ландшафтная и садовая служба Саксонии-Анхальт также борется против gold after, который вызывает кожную сыпь и аллергию, как и гусеницы дубовый processionary. Из-за своего воздействия Віттенберг присоединился к борьбе против gold after, признавая его таким же значительным риском, как и его северный аналог.

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 and  Yaroslav Smith
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Примерно две недели назад организаторы обнародовали расписание для десятой итерации.
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Отмечается 10-летняя годовщина Берлинского фестиваля. В этом году основное внимание будет уделено африканским музыкантам и готовится несколько сюрпризов, отличных от усредненной музыкальной сцены.

 and  Hanna Hofmann
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На юго-западе продолжаются случаи физических столкновений или сексуального несоответствия в общественных бассейнах. Тем не менее, происходит ли рост Violence prevalence? Новые данные и свидетельства со стороны партнерствсят invaded предоложить другое представление.

 and  Anthony Ross
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