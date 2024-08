- Последнее беспокойство в городе - золотистое журавль.

В Саксонии-Анхальт борьба с нежелательными созданиями больше не ограничивается только гусеницами дубовый processionary, но также включает в себя gold after. В течение пяти лет Министерство здравоохранения поддерживало инициативы против гусениц дубовый processionary, но в этом году gold after был включен в борьбу. Государство предоставляет муниципалитетам около одного миллиона евро на борьбу с гусеницами в целом.

По словам министерства, помимо районов Анхальт-Биттерфельд и Мансфельд-Южный Харц, город Віттенберг особенно пострадал от gold after. Хотя усилия против гусениц дубовый processionary принесли значительные результаты, gold after стал главной проблемой, как объявил район. Как и гусеницы дубовый processionary, gold after также является проблемой и опасен. "Віттенберг принял к сведению предупреждения из городов района и рано признал, что gold after также представляет значительный риск", - заявил заместитель ландрата Йорг Хартманн.

Гусеницы дубовый processionary в основном борются в северной части

Ландшафтная и садовая служба Саксонии-Анхальт классифицирует гусеницы дубовый processionary и gold after как вредные гусеницы. При контакте с волосками гусениц может возникнуть кожная сыпь и аллергия. За последние 14 лет в Саксонии-Анхальт было замечено увеличение численности гусениц дубовый processionary. В настоящее время север штата является наиболее пострадавшим регионом. Район Альтмарккирхен Сальцведель и Штендаль получают наибольшее финансирование для борьбы с гусеницами дубовый processionary, согласно Министерству здравоохранения.

Ландшафтная и садовая служба Саксонии-Анхальт также борется против gold after, который вызывает кожную сыпь и аллергию, как и гусеницы дубовый processionary. Из-за своего воздействия Віттенберг присоединился к борьбе против gold after, признавая его таким же значительным риском, как и его северный аналог.

