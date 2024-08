Последняя возможность управлять Купрой Форментор VZ5 <unk> потенциально

Текущее время позволяет по-прежнему насладиться звучанием пятицилиндрового двигателя в моделях Cupra, хотя его дальнейшее существование все еще неясно. Недавно ntv.de удалось протестировать слегка доработанную версию Cupra Formentor VZ5, созданную в сотрудничестве с тюнинг-ателье Abt. В отличие от оригинальных 390 лошадиных сил, обновленная модель теперь выдает впечатляющие 450 лошадиных сил. Однако настоящее очарование заключается не в увеличении мощности, а в уникальной ее подаче.

Когда мощность становится однообразной, кажется, что добавить немного больше «пряности» - это простой выход. Cupra последовала этой логике и объединилась с Abt, чтобы создать более мощный Cupra Formentor. Но то, что действительно отличает эту машину, - это ее уникальный характер. Под капотом вы не найдете электродвигателя или широко используемый в группе Volkswagen 2-литровый четырехцилиндровый двигатель EA888. Вместо этого Cupra позволяет своим клиентам и дальше наслаждаться спортивным пятицилиндровым двигателем, подобным тем, которые установлены в моделях Audi RS3 и RSQ3.

Кроме того, разница в звуке между пятицилиндровым и четырехцилиндровым двигателем неоспорима. Хотя правильная система выхлопа может усилить мощность четырехцилиндрового двигателя, Cupra Formentor VZ5 обладает уникальным, более низким рычанием, которое переходит в грубый рык по мере приближения к краю тахометра. Это подчеркивает утонченность его двигательной технологии по сравнению с более распространенными вариантами.

Подача мощности пятицилиндрового двигателя агрессивна

Подача мощности VZ5 впечатляет. Будь то базовый 2,5-литровый турбированный двигатель или его усовершенствованная версия от Abt, он с легкостью справляется с весом компактного SUV в 1,68 тонны. При легком нажатии на педаль газа он толкает машину вперед с огромной силой и ускорением. Он достигает скорости на шоссе всего за 4,2 секунды благодаря системе полного привода, которая распределяет мощный крутящий момент в 530 Нм между обеими осями.

Хотя разработчики из Abt, возможно, слегка перестарались с slightly stiffer and adjustable chassis (the test car lowered by 35 millimeters), вкусы отдельных лиц решают сами. Улучшенная подвеска позволяет испанскому автомобилю лучше справляться с неровностями дороги, а регулируемая система амортизации позволяет персонализировать жесткость. Она больше склоняется к жесткой стороне, но обеспечивает отличную боковую стабильность и уверенное управление на высокой скорости.

Однако спортивная подвеска может быть слишком экстремальной для длительных поездок. На хорошо ухоженных шоссе она терпима, но немецкие дороги представляют некоторые вызовы. С другой стороны, когда дорога свободна и скоростной лимит в пределах досягаемости, VZ5 предлагает невероятно веселое и захватывающее вождение в верхнем диапазоне скоростей. Он также превосходит своего слабого четырехцилиндрового собрата VZ более сильной производительностью.

VZ5 сохраняет тот же уровень практичности

Этот 4,47-метровый флагманский Formentor имеет такой же простор и функции, как и его менее мощные братья. Внутри достаточно места, включая почти 1500 литров пространства для груза. Недостатком являются медленные сенсорные приложения.

Те, кто хочет приобрести VZ5 с пакетом Abt, должны обратиться к существующему запасу. Его ценник около 80 000 евро включает в себя тюнинг-пакет, делая его значительной, но вознаграждающей инвестицией. Несмотря на технические обновления, пользователи все еще наслаждаются функциональными функциями, такими как адаптивный круиз-контроль.

Странно, что многие фанаты гадают, вернется ли пятицилиндровый двигатель для рестайлинга Formentor. Недавно появились шпионские фотографии, указывающие на интерес Cupra. Община может оказать давление на производителя, выразив свои требования к возвращению этой уникальной опции двигателя.

Несмотря на растущую популярность электродвигателей, некоторые энтузиасты все еще ценят уникальное звучание пятицилиндрового двигателя. Другие фанаты Cupra разделяют это мнение и надеются на возвращение этой опции двигателя в будущих моделях Formentor.

Оставляя пятицилиндровый двигатель в живых в своих автомобилях, Cupra предлагает уникальное конкурентное преимущество, которое отличает их от конкурентов, в основном полагающихся на четырехцилиндровые двигатели.

