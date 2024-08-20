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Последняя возможность управлять Купрой Форментор VZ5 <unk> потенциально

 and  Ann Bradley
Время чтения 3 минут
Пятицилиндровый Купра Форментор отличается боковыми расположением выпускных патрубков.
Пятицилиндровый Купра Форментор отличается боковыми расположением выпускных патрубков.

Последняя возможность управлять Купрой Форментор VZ5 <unk> потенциально

Текущее время позволяет по-прежнему насладиться звучанием пятицилиндрового двигателя в моделях Cupra, хотя его дальнейшее существование все еще неясно. Недавно ntv.de удалось протестировать слегка доработанную версию Cupra Formentor VZ5, созданную в сотрудничестве с тюнинг-ателье Abt. В отличие от оригинальных 390 лошадиных сил, обновленная модель теперь выдает впечатляющие 450 лошадиных сил. Однако настоящее очарование заключается не в увеличении мощности, а в уникальной ее подаче.

Когда мощность становится однообразной, кажется, что добавить немного больше «пряности» - это простой выход. Cupra последовала этой логике и объединилась с Abt, чтобы создать более мощный Cupra Formentor. Но то, что действительно отличает эту машину, - это ее уникальный характер. Под капотом вы не найдете электродвигателя или широко используемый в группе Volkswagen 2-литровый четырехцилиндровый двигатель EA888. Вместо этого Cupra позволяет своим клиентам и дальше наслаждаться спортивным пятицилиндровым двигателем, подобным тем, которые установлены в моделях Audi RS3 и RSQ3.

Кроме того, разница в звуке между пятицилиндровым и четырехцилиндровым двигателем неоспорима. Хотя правильная система выхлопа может усилить мощность четырехцилиндрового двигателя, Cupra Formentor VZ5 обладает уникальным, более низким рычанием, которое переходит в грубый рык по мере приближения к краю тахометра. Это подчеркивает утонченность его двигательной технологии по сравнению с более распространенными вариантами.

Пакет Abt делает Форментаор еще ниже, опуская на 35 миллиметров по сравнению со стандартной версией, при этом подвеска сохраняет возможность механической регулировки высоты.

Подача мощности пятицилиндрового двигателя агрессивна

Подача мощности VZ5 впечатляет. Будь то базовый 2,5-литровый турбированный двигатель или его усовершенствованная версия от Abt, он с легкостью справляется с весом компактного SUV в 1,68 тонны. При легком нажатии на педаль газа он толкает машину вперед с огромной силой и ускорением. Он достигает скорости на шоссе всего за 4,2 секунды благодаря системе полного привода, которая распределяет мощный крутящий момент в 530 Нм между обеими осями.

Хотя разработчики из Abt, возможно, слегка перестарались с slightly stiffer and adjustable chassis (the test car lowered by 35 millimeters), вкусы отдельных лиц решают сами. Улучшенная подвеска позволяет испанскому автомобилю лучше справляться с неровностями дороги, а регулируемая система амортизации позволяет персонализировать жесткость. Она больше склоняется к жесткой стороне, но обеспечивает отличную боковую стабильность и уверенное управление на высокой скорости.

Однако спортивная подвеска может быть слишком экстремальной для длительных поездок. На хорошо ухоженных шоссе она терпима, но немецкие дороги представляют некоторые вызовы. С другой стороны, когда дорога свободна и скоростной лимит в пределах досягаемости, VZ5 предлагает невероятно веселое и захватывающее вождение в верхнем диапазоне скоростей. Он также превосходит своего слабого четырехцилиндрового собрата VZ более сильной производительностью.

Улучшение утонченной атмосферы в Купре Форментиор, премиальные финансовые обновления создают атмосферу изысканности.

VZ5 сохраняет тот же уровень практичности

Этот 4,47-метровый флагманский Formentor имеет такой же простор и функции, как и его менее мощные братья. Внутри достаточно места, включая почти 1500 литров пространства для груза. Недостатком являются медленные сенсорные приложения.

Те, кто хочет приобрести VZ5 с пакетом Abt, должны обратиться к существующему запасу. Его ценник около 80 000 евро включает в себя тюнинг-пакет, делая его значительной, но вознаграждающей инвестицией. Несмотря на технические обновления, пользователи все еще наслаждаются функциональными функциями, такими как адаптивный круиз-контроль.

Странно, что многие фанаты гадают, вернется ли пятицилиндровый двигатель для рестайлинга Formentor. Недавно появились шпионские фотографии, указывающие на интерес Cupra. Община может оказать давление на производителя, выразив свои требования к возвращению этой уникальной опции двигателя.

Разместительный багажник полезен для спортивного человека.

Несмотря на растущую популярность электродвигателей, некоторые энтузиасты все еще ценят уникальное звучание пятицилиндрового двигателя. Другие фанаты Cupra разделяют это мнение и надеются на возвращение этой опции двигателя в будущих моделях Formentor.

Оставляя пятицилиндровый двигатель в живых в своих автомобилях, Cupra предлагает уникальное конкурентное преимущество, которое отличает их от конкурентов, в основном полагающихся на четырехцилиндровые двигатели.

В мире Porsche вы можете быть знакомы с оттенком 'Стернрубин'. Обычно он используется как оберточная пленка, но гармонично дополняет автомобиль.

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